Axel Kicillof enfrenta ruido en el lanzamiento de su corriente interna: se bajan firmas

Una fuente del entorno más cercano de De Jesús aseguró a Letra P que el intendente “nunca firmó nada y de hecho se sorprendió al aparecer ahí” y que “ya pidió que lo borren del listado”. No obstante, al cierre de esta nota su nombre seguía figurando y la versiones de cada bando eran opuestas.

Cerca de Kicillof aseguran que el intendente les dijo que “quería participar” y que hay registro de su adhesión al comunicado. Es más, que el apoyo fue enfático, dicen. Agregan que no hubo ningún pedido de sacarlo del listado y que De Jesús participó de la cumbre desarrollada en Villa Gesell en la que terminó de cocinarse la salida a la cancha del armado kicillofista.

En el caso de Cascallares, el intendente, que venía mostrándose cercano al armado del gobernador, apareció en la primera versión del comunicado, pero su firma desapareció de una segunda versión y tampoco está en la web que lanzó el espacio. Fuentes alineadas a CFK aseguran que hay más casos. Este medio pudo confirmar que tampoco el intendente de Pilar firmó el comunicado, aunque no habría pedido ser sacado de la nómina una vez que el manifiesto se hizo público.

Un dirigente consultado por este medio sobre lo ocurrido apuntó contra el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. "Mandó el documento pero no aclaró cómo, cuándo salía ni que iba a salir con firma", aseguró. Otra fuente marcó que el malestar de algunos "no es contra el gobernador" ni marca una oposición a él, sino que "se cuestiona la forma en que se manejó la adhesión de las firmas al documento".

Enojo en la tropa de CFK

La salida del comunicado agitó el avispero en las filas de CFK. Una fuente que visita a diario el Instituto Patria aseguró a este medio que lo que hizo el gobernador fue “dividir el peronismo” y que, además, lo hizo en un mal momento ya que la atención estaba puesta en el escándalo por la estafa cripto que tiene a Javier Milei en el ojo de la tormenta.

CFK enojada.jpg El Gobierno quiere que CFK deje de percibir su jubilación como expresidenta.

Además, el camporismo pone la lupa sobre lo que pueda pasar en los bloques de la Legislatura bonaerense, donde el kicillofismo es minoría. “Pone a unos de un lado y a otros del otro; políticamente también está dividiendo ahí”, lanzó un dirigente de La Cámpora.

No obstante, cerca de CFK siguen poniendo como prioridad que el peronismo llegue unido a la elección general, pero aclaran que “ahora la pelota la tiene Kicillof; hay que ver cómo sigue después de este movimiento que hizo”. "Tiene que haber unidad, pero no extorsión, y también hay que reconocer el peso específico de Cristina en la mesa de negociación; si no, iremos a la interna a cara de perro", advierten.

En los próximos días, la Legislatura deberá definir qué pasa con las PASO en la provincia de Buenos Aires y el gobernador, establecer si habrá desdoblamiento. De ser así, en qué fecha se votarán legisladores provinciales y concejales. Luego, el peronismo deberá encontrar el mecanismo para no llegar partido a la elección.