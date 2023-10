Axel Kicillof encabezó este miércoles una recorrida por tres distritos de la Sexta sección electoral para empujar a los candidatos “sin tierra” de Unión por la Patria (UP) , una tarea que se puso como meta de campaña. El gobernador que busca su reelección intercaló las reuniones políticas con actos de gestión, lo que le permitió mostrarse con uno de los alcaldes radicales de la zona. El mandatario bonaerense mantiene una buena sintonía con la mayoría de ellos que construyó a lo largo de su gestión. Hoy nutren el grupo boina blanca con el que el ministro-candidato presidencial, Sergio Massa , piensa su gobierno de “unidad nacional”, y entre quienes buscará su apoyo ante un eventual ballotage con el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei .

Coronel Dorrego es un territorio clave. Tras 24 años de derrotas, UP ganó en las PASO por siete puntos frente a Juntos por el Cambio (47 a 40). Allí el objetivo kicillofista es consolidar el triunfo para que María Alicia Jalle se quede con la intendencia el 22 de octubre, al derrotar al candidato radical, Juan Carlos Chalde , hombre designado por el intendente Raúl Reyes.

“Cuando los gobiernos municipales están ausentes y no escuchan a los vecinos y vecinas, es fundamental contar con dirigentes locales que encabecen las gestiones y permitan acercar los programas de la provincia a cada distrito”, lanzó Kicillof.

En Coronel Pringles y General La Madrid el panorama es más complejo. En el primero, UP quedó muy lejos de JxC, alcanzando apenas los 22 puntos frente a los 60 que logró el oficialismo local en la interna que tuvo como vencedor al actual intendente, Lisandro Matzkin . En el segundo, la diferencia es también amplia. JxC ganó con el 55 por ciento de los votos y UP obtuvo 32 y el intendente, Martín Randazzo , se encamina a la reelección. Sin embargo, Kicillof busca empujar a sus candidatos José Rivarola Esteves , y Natalia Milován respectivamente.

Allí insistió con su postura de no discriminar distritos por el sector político que lo gobiernan, una crítica recurrente de los intendentes del PRO: “A nosotros no nos importa el color político del municipio porque no hacemos obras para los intendentes: hacemos las inversiones que necesita el pueblo de la provincia”, sostuvo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FKicillofok%2Fstatus%2F1712184890752438670&partner=&hide_thread=false La transformación que impulsamos en la provincia parte de una mirada federal y una dirección política clara: fortalecer la integración y el arraigo y sembrar futuro en cada municipio.



Junto a @JoseEsteves_ recorrimos la ampliación de la Escuela Secundaria Nº2 y la construcción… pic.twitter.com/9bs21WoDHK — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 11, 2023

Fue en General La Madrid donde Kicillof se mostró en una recorrida de obras de viviendas con el intendente Randazzo, de muy buena sintonía con el gobierno bonaerense, aunque también con la candidata local.

Aunque el objetivo de la recorrida fue impulsar a los candidatos y candidatas locales de UP sin fisuras, Kicillof tiene en muchos de los intendentes radicales de la provincia un activo valioso para los planes de Massa. “El vínculo con los intendentes radicales siempre fue muy bueno, lo reconocen ellos públicamente, y en off hasta dicen que prefieren que ganemos nosotros. Se vio en las últimas acciones que empujaron los intendentes del PRO, como cuando no querían ni sumarse a los comunicados por las supuestas deudas de la provincia”, aseguró un funcionario de Kicillof que conoce de cerca esta relación.

Pero más allá del vínculo que Kicillof supo construir con los intendentes radicales a lo largo de toda su gestión, ese grupo forma una parte central de la estrategia de Massa, primero para lograr su apoyo público ante un posible ballotage ante Milei, después, y en caso de ganar, para conformar un futuro gobierno de “unidad nacional”.