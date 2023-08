FMI: sequía y recaudación, claves de un desembolso escurridizo que resetea las metas

WASHINGTON (Enviada) El ministro de Economía, Sergio Massa , volverá a la Argentina con U$S 7.500 millones que destrabó el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) . De ese monto inicial, quedarán U$S 3.400 millones después de devolver todo lo que consiguió por fuera del acuerdo con el organismo para pagar vencimientos al límite. Si bien el Gobierno incumplió las tres metas principales del programa de la deuda, la aprobación fue por unanimidad: el reconocimiento del impacto de la sequía en los cálculos y la implementación de medidas para aumentar la recaudación fueron clave para lograr el pulgar arriba de los países miembros.

Se trata del segundo desembolso más grande de la historia del Fondo. El más caudaloso fue el giro de U$S 11.000 millones del pacto stand by que firmó el expresidente Mauricio Macri en 2018. El debate del Board transcurrió sin demasiados sobresaltos, aseguraron fuentes que accedieron al desarrollo del encuentro. Hubo solo dos comentarios: China remitió al crédito del macrismo y cuestionó el desembolso de los polémicos U$S 57.000 millones al gobierno de Cambiemos. Japón volvió sobre el pedido de un tipo de cambio único, discusión clásica entre los representantes del organismo.