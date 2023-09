Torres Lima no dudó de sus posibilidades durante la campaña . Sabía que la atomización opositora en siete listas simplificaba la tarea, pero la tranquilidad llegó con la confirmación de que Walter Saieg , peronista de la vieja guardia delasotista, en las filas de Unión por la Patria, depondría su candidatura.

La confianza de Torres era tal que, a su mesa chica, decía que era “una pena” que Saieg no se animara a medir fuerzas. Esa eventual participación le ayudaría a reforzar la identidad antikichnerista. En definitiva, podrían demostrar que ese peronismo alineado con la Casa Rosada no estaba en sus filas, en especial, después de que Sergio Massa elogiara al abogado que comandará los destinos de Alta Gracia por cuatro años más.

Si bien la ciudad no estuvo en zona de riesgo para el PJ de la provincia, un porcentaje contundente era el principal desvelo de Torres Lima para sus planes a futuro. En 2019, logró suceder a su hermano mayor, Facundo Torres Lima, al imponerse por sólo 756 votos al radical Leandro Morer.

Desde ese domingo electoral, el intendente logró consolidar una identidad de gestión, con altos niveles de aprobación. Sin embargo, durante estos cuatro años compartió el protagonismo político con su consanguíneo, quien esperaba también un resultado resonante para impulsar sus chances de integrar el gabinete de Llaryora desde el 10 de diciembre.

hermanos torres alta gracia.jpg

Cabe recordar que Facundo Torres se desempeñó como ministro de gobierno de Schiaretti hasta septiembre de 2022. Fue reubicado a la cartera de Empleo como parte de una reingeniería de gabinete. En aquella oportunidad, la presión social por los casos de gatillo fácil impactó en la suerte del responsable de Seguridad, Alfonso Mosquera. Con su salida, el gobernador hizo varios enroques como respuesta directa a la crisis interna.

Independientemente de los nuevos términos de convivencia política que definan los hermanos Torres, el peronismo de Alta Gracia buscará incidir en la rosca que tendrá a Llaryora como la voz cantante.

Mirada crítica

Marcos Torres es una voz crítica a los desequilibrios que supone la política transversal del cordobesismo. En otros términos, está convencido de que el interior necesita de líderes fuertes en el marco de una Legislatura en empate con la oposición y, específicamente, con Juntos por el Cambio revigorizado con la avanzada en varias localidades otrora justicialistas.

El mapa electoral empieza a completarse y el hombre de la ciudad del Tajamar ya sabe que tendrá una posición vinculante en el peronismo que viene.

Sexta en el ranking de las ciudades más pobladas, el gobernador electo, Martín Llaryora, también esperaba este resultado contundente y sabe que la relación con los peronistas fortalecidos por los procesos electorales es una etapa que no podrá saltarse. El sucesor de Schiaretti conoce -incluso experimentó en carne propia- el enojo del municipalismo por la suspensión de la re reelección y la entrega de mayores recursos a aquellas referencias de la oposición de vínculo fluido con el cordobesismo. Torres es uno de los que sostiene es que hay que volver a mimar al intendentismo oficialista.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMartinLlaryora%2Fstatus%2F1703548182775377946&partner=&hide_thread=false Envío mis felicitaciones a @mtorreslima que hoy fue reelegido intendente de la ciudad de #AltaGracia. Mi saludo también para el resto de los candidatos y cada uno de los vecinos y vecinas que hicieron de este domingo una jornada de compromiso cívico y participación democrática. — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 17, 2023

En adelante, la atención se concentrará en las dos siguientes postas electorales: Villa María, el 1 de octubre, donde el PJ concurre unido tras el acuerdo entre Martín Gill y Eduardo Accastello; y Río Cuarto, el año que viene, con otro “compañero”, Juan Manuel Llamosas, ordenando la sucesión.

Si no hay sorpresas, el PJ controlará de manera directa cinco de las seis ciudades más habitadas de la provincia, con excepción de Villa Carlos Paz, a cargo de un aliado del cordobesismo, Esteban Avilés.

Oposición minimizada

En Juntos por el Cambio explicaron el resultado bajo el paraguas de la baja participación, que orilló el 58% con un padrón de 46 mil personas habilitadas para votar. “Vemos que la gente no quiere participar, es una postura política”, aseguró Ignacio Sala, referente territorial del PRO en el departamento Santa María, que felicitó a su candidato, que quedó tercero.

La boina blanca Amalia Vagni fue cáustica sobre el trabajo de la UCR en la elección: “Evidentemente jugaron afuera, pero no quiero pasar facturas ahora. Me duele más la cantidad de gente que no fue a votar que la derrota”.

La UCR sufrió una caída histórica. Torres Lima no sólo les arrebató el récord al ser el candidato más votado desde la recuperación de la democracia, sino que la brecha que los separa del oficialismo es abrupta. En concreto, desde diciembre, de cuatro lugares en el Concejo que tenía el centenario partido, la representación quedará reducida a dos escaños.