El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) "no va a asfixiar" al país y ratificó que el gobierno nacional hará "todo lo necesario para pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener".

"No vamos a renunciar a nuestras ideas, ya se lo expliqué al Fondo. Se lo dije mil veces al Fondo. No nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien y menos cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy", sostuvo el mandatario durante la inauguración en el Centro Cultural Kirchner de la exposición de diseño e innovación industrial.