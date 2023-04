Alberto Fernández mano a mano con Mex Urtizberea | El Mañana EN VIVO (24/04/2023)

"Rossi es un dirigente espectacular. Scioli es un gran dirigente también, Victoria Tolosa Paz; Wado (De Pedro) puede ser del otro espacio. Lo que quiera hacer Cristina, lo resolverá Cristina; no voy a opinar sobre eso. Si se quiere presentar, que se presente. No tengo ningún problema, tiene muchos méritos y razones para querer presentarse", amplió y siguió: "Me preguntan a quién prefiero y no importa quién es mi favorito, yo quiero que la gente lo elija y si la gente elige a Cristina, saludo uno, saludo dos; si elige a Massa, saludo uno, saludo dos".

Respecto a su situación particular, aseguró que "no quería sumar un elemento de disputa" y en ese punto basó la decisión que confirmó el viernes a través de las redes sociales.

"A mí la racionalidad siempre me gana. Para mí, era lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo. Estoy muy tranquilo. No tenemos que pelearnos entre nosotros. Hay compañeros a los que les cuesta entenderlo", planteó respecto de la interna del FdT e indicó que, de ahora en adelante, se centrará "en gobernar, porque lo que hace falta es sobrellevar de la mejor manera posible lo que está pasando".

El jefe de Estado afirmó que "dejó todo de él" en la gestión de la pandemia de coronavirus y "no se llevó nada", remarcó que actuó con "absoluta honestidad y transparencia" y enfatizó en que "los esfuerzos sirvieron". En esa sintonía, analizó su gestión, abogó por la "unidad" del FdT y cuestionó a la oposición.

"Fuimos sacando los problemas que nos dejó (Mauricio) Macri. Con la deuda privada primero, con el FMI después. Nos cayó la pandemia, pudimos capear el temporal de la pandemia; después nos cayó la guerra, ahora nos cae el temporal de la sequía", señaló durante la entrevista, donde se lo vio relajado e incluso emocionado.

Gira despedida

La visita a la galaxia de Mex podría representar el inicio de una larga gira de despedida del Presidente, en modo chalchalero: le quedan siete meses y medio de mandato hasta que, como anunció en el video del renunciamiento, entregue los atributos del mando. Le quedan, entonces, siete meses y medio para convencer a la Historia de que no pudo conseguir todo lo que se propuso, como admitió el viernes, pero que, en medio de una tormenta perfecta de pandemias, guerras y sequías, no tomó "una medida en contra del pueblo".

Le queda menos para dar la batalla consuelo que ha decidido librar. Es la que lanzó en noviembre de 2021, desde un altar montado en la Plaza de Mayo en un Día de la Militancia, contra el dedo elector de CFK, su mentora verduga. Fernández se ha encomendado a la épica de democratizar al peronismo para que la designación entre cuatro paredes que en 2019 lo llevó a la Casa Rosada sea la última.