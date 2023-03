Axel Kicillof no pisará Expoagro 2023. Después de un amague de visita el pasado miércoles, los voceros de la gobernación confirmaron poco antes del final de la nueva edición del Agropalooza que el mandatario no tiene en agenda recorrer la muestra rural de San Nicolás, el gran escenario de la política argentina de esta semana, por la que pasaron y pasarán casi todas las figuras de la oposición y del oficialismo que pugnan por una candidatura. El gobernador prefiere evitar fotos incómodas, como la que mostró a Eduardo de Pedro sonriente junto al ceo de Clarín, Jorge Rendo, que llevó al ministro del Interior a dar explicaciones al interior del kirchnerismo. Además, no quiere que su presencia sea vista como una jugada electoral.