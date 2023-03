70 años de peronismo y la interna, el picante de la cena de Fernández en Nueva York

Una discusión sobre el peronismo, la interna del Frente de Todos (FdT) y el escenario electoral fueron los temas que se colaron en el encuentro que el presidente Alberto Fernández tuvo el lunes por la noche con empresarios en el Council of the Americas.

Otro momento tenso de la noche fue cuando uno de los asistentes le preguntó al Presidente por qué no era posible que el oficialismo y la oposición pudieran acordar diez puntos básicos con medidas de gobierno. “¿Y por qué Joe Biden y Donald Trump no acuerdan diez puntos también? ¿Por qué no lo hace Emmanuel Macron con la oposición que está protestando en Francia? Porque no se puede”, respondió Fernández. Y señaló que las oposiciones en el mundo actúan de forma virulenta, como sucede con Jair Bolsonaro en Brasil.

Además, el primer mandatario recibió preguntas por presuntos problemas de la región con el Estado de derecho y respondió inquietudes puntuales sobre inversiones, por ejemplo, de representantes del sector minero, quienes plantearon el lento desarrollo de la actividad en Argentina en comparación con otros países de la región, como Chile.