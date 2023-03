En un clima de tensión interna del Frente de Todos que no da tregua, el acto por el 47° aniversario del golpe de Estado de 1976 encontrará a la militancia cristinista en la calle con una consigna de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, mientras Alberto Fernández vuela hacia Santo Domingo para participar de la 28ª edición de la Cumbre Iberoamericana. El viaje podría extenderse luego hacia Washington, donde el Presidente mantendría finalmente la postergada bilateral con su par estadounidense Joseph Biden , acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa .

En paralelo, en Argentina habrá diversas actividades en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por su viaje, Fernández adelantó al jueves su conmemoración del 24 de marzo. En la víspera, anunció la construcción del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Campo de Mayo, en San Miguel, provincia de Buenos Aires.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández ( @alferdez ) anuncia la construcción del Espacio para la Memoria y la Promoción de los DD.HH., en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Campo de Mayo, en San Miguel, Buenos Aires. https://t.co/QPyQ1Nq5tc

La militancia tomó aquella bandera y llamó a salir a la calle el 24 de marzo para pedir, también, por la candidatura presidencial de Cristina. Finalmente, desistió de esta idea tras la intervención de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , que sugirió que no era la fecha indicada para marchar con consignas electorales.

En tanto, en República Dominicana, Fernández participará de la Cumbre y tendrá reuniones bilaterales con otros jefes de Estado. Hasta el momento están confirmados los encuentros con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el portugués Antonio Costa y el chileno Gabriel Boric. Fernández y Sánchez mantuvieron una comunicación telefónica el 16 de marzo.

https://twitter.com/CasaRosada/status/1636468477257981966 | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) se comunicó con su par de España, Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) en la previa de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana https://t.co/Lxr5oPqfuk pic.twitter.com/DwtF64JMCJ — Casa Rosada (@CasaRosada) March 16, 2023

Desde allí, se estima que volaría a Estados Unidos, donde concretaría finalmente la reunión con el norteamericano Biden. El encuentro no fue confirmado oficialmente por la Casa Blanca, pero se celebraría el miércoles 29, en Washington. El Gobierno espera el anuncio por parte del país anfitrión para dar detalles de la agenda presidencial. Fernández estará allí acompañado por el canciller, Santiago Cafiero, y el ministro Massa, quien hace un par de días recibió la invitación de parte del Presidente para asistir. Será un nuevo gesto de distensión tras los días de malestar entre Economía y la Casa Rosada por las críticas que el ministro recibió en off the record y que atribuye al entorno presidencial.