Volver a abrir el corazón de la política

Hay momentos en que la vida democrática parece respirar con dificultad. La política se ha ido alejando, poco a poco, del pulso humano que suponía sostenerla. Nuestra época pareciera haber olvidado esa vieja costumbre democrática de conversar: de escuchar antes de responder, de tratar de comprender y no de ganar una discusión. Los monólogos reemplazando los debates generan estructuras cerradas, cómodas para quienes deciden pero ajenas para quienes viven esas decisiones todos los días.

En el lenguaje se alojan los marcos que organizan la experiencia común: lo decible, lo pensable, lo posible, qué se vuelve legítimo y qué se vuelve impensable. Pero también en el lenguaje está la llave para abrir lo nuevo: nombrar lo que aún no existe, cuestionar lo ya dado, desafiar las inercias que naturalizamos. Hablar con otros, de verdad, es un acto profundamente político y cada vez menos común.

La conversación democrática, cuando es honesta, tiene una característica paradójica: incomoda, pero construye. Cuando se sientan en una misma mesa personas que jamás se hubieran elegido entre sí, algo se mueve. Las ideas se expanden cuando alguien las discute, la vitalidad de la democracia depende en gran medida de nuestra capacidad de sostener la tensión sin romper el lazo.

Una comunidad política En distintos rincones del país, jóvenes y no tan jóvenes dedican sus días a trabajar por lo público desde municipios, barrios, organizaciones sociales, universidades o partidos. Muchos llegaron a la política por convicción, otros por biografía, otros porque un hecho particular les reveló que involucrarse era la forma más elemental de hacerse cargo del mundo que habitan y el que heredarán las próximas generaciones. Cuando se encuentran, se escuchan, discuten, se emocionan, se enojan, se conmueven, cuando se permiten contar sus historias y exponer sus vulnerabilidades, emerge algo que es más raro de lo que debería ser: una comunidad política. Un espacio donde debatir proyectos vuelve a ser más importante que discutir personas. Un espacio donde la democracia recupera su textura humana, ahí donde la conversación se amplía, también se amplía la imaginación política. Cuando dos personas con trayectorias antagónicas discuten una idea, sus intercambios despliegan capas de memoria, lenguaje y visión del país, a veces surge una síntesis, en ocasiones apenas una intuición compartida, en otras, el acuerdo de no estar de acuerdo, pero en todos los casos, se ensancha la comprensión multiangular del problema.

Más allá de matices, ideologías o trayectorias, nuestro tiempo nos exige no renunciar a la posibilidad de pensar con otros. El liderazgo público se modela en esos intercambios: en la palabra que se arriesga, en el silencio que escucha, en la pregunta que no busca confirmar lo sabido sino abrir un horizonte distinto. Hay una potencia transformadora en animarse a poner en juego las propias certezas frente a otros.

En https://t.co/84Fl0KZDw6 pic.twitter.com/5sjD7pwG2d — LETRA P (@Letra_P) January 20, 2026 Instituciones y democracia Las instituciones cargan inercias, los relatos de época se agotan, las formas tradicionales de representación ya no alcanzan, y los liderazgos emergentes tienen una tarea vital: producir nuevos marcos para comprender el país y para incidir positivamente en él, ahí se recompone la conversación democrática desde su núcleo más humano. La política necesita recuperar la sensibilidad para registrar las voces que nacen fuera de los centros y la valentía para sostener conversaciones que no ofrecen garantías. Nada de eso se construye en soledad. Surge de una trama de personas que se atreven a pensar juntas, incluso cuando piensan distinto. Quizás ese sea el desafío de esta generación: recuperar el corazón de la política para poder imaginar, juntos, lo que todavía no existe.

