Mario Firmenich: cara de amianto

Firmenich no es Videla. Este último fue el máximo responsable de la matanza, secuestro y violación de miles de jóvenes. Su figura representa el terrorismo de Estado encarnado. No fue el único, claro. Los asesinos fueron muchos más. Imaginar ahora a cualquiera de ellos en la defensa pública del accionar de las fuerzas policiales durante la protesta de los jubilados, como la que hizo este viernes Javier Milei para respaldar a Patricia Bullrich , produce nauseas. Tan solo imaginarlos.

A través de un video que se viralizó en redes sociales, el ex líder de Montoneros, Mario Firmenich, llamó a participar de la marcha de los jubilados y destacó el rol de las hinchadas de fútbol en la movilización. Una muestra de cómo desnaturalizar una legitima protesta. "Los… pic.twitter.com/5UThGx10iD

Firmenich no es Videla. El rechazo a la Teoría de los dos demonios, que intentó equiparar las responsabilidades de la guerrilla y el Estado en los estragos de los 70, nos enseñó que no hubo dos demonios, pero eso no torna menos satánica la figura de Firmenich tras el repaso de aquellos años.

Como responsable máximo de la cúpula de Montoneros se preservó de la muerte, la cárcel y la tortura -en la que cayeron miles de simpatizantes y militantes- afincándose en Europa, administrando la riqueza que la formación había obtenido con métodos diversos y mandando al matadero a su militancia inferior o rasa.

El libro La llamada, de Leila Guerriero, cuenta bien esa parte de la historia. Y lo hace, precisamente, desde el recuerdo de una militante abandonada a su suerte, antes, durante y después de entrar al martirio de la ESMA; parir allí y ser liberada y acusada de colaboracionista. ¿Por quién? Por Firmenich y su adláteres. No es el único texto que relata el tipo de liderazgo que ejercieron los jefes montoneros desde el viejo continente, pero es uno de los más actuales. Cuando han pasado casi 50 años de aquellos trágicos episodios, esa memoria actual funciona como un lustroso botón de muestra.

Verlo a Firmenich ahora, como una especie de abuelo racinguista, olvidado de las y los jóvenes que abandonó, para apoyar a los jubilados es una afrenta al reclamo. Esta gente, que ya dio muestras de su vida y por eso está en ejercicio de su jubilación, no merece su esquelético aporte.

Un observador más o menos agudo podría vislumbrar un juego de espejos en el que el poder se interesa por colocar, frente al digno reclamo, la figura defectuosa de un monstruo, para así alejar el reclamo y acercar al monstruo.

Ojo con el diablo, pero más ojo con quien manipula la llave del infierno. En general, los porteros del fuego eterno tienen cara de amianto.