Reforma del secundario: traspié del FdT, oportunismo de JxC y marcha atrás

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Después de dos días de una polémica que incluyó titulares en todos los diarios, horas de debate televisivo y comunicados con críticas de la oposición, el gobierno de Axel Kicillof debió salir este miércoles a defender la propuesta de reforma del colegio secundario promovida por el titular de la cartera de Educación, Alberto Sileoni, que incluye el fin de la repitencia de año tal como se conoce, pero al mismo tiempo a aclarar que la medida no será implementada este año.

El anuncio lo hizo Sileoni en una conferencia de prensa convocada contrarreloj para intentar contener la bola de nieve mediática por la actualización del régimen académico para 1.700.00 alumnos de la secundaria bonaerenses que se iba a presentar en el ámbito del Consejo General de Educación (CGE) para que ser aprobada con la mayoría oficialista y que, ante el ruido, fue retirada.

“No era para aplicar este año, nos vamos a tomar todo el tiempo que haga falta para discutirla”, dijo el titular de Cultura y Educación bonaerense, quien también culpó a la oposición de haber hecho una “utilización electoral” de una reforma “discutida en todos los ámbitos y con todos los actores”.

Desde Juntos por el Cambio, que tiene representación en el Consejo General de Educación, salieron desde el lunes a criticar fuerte el proyecto, señalando que la reforma tenía “carga ideológica”, “atentando contra la calidad y el aprendizaje de los alumnos y alumnas bonaerenses”. “Facilismo”, “flexibilización” y “ataque a la meritocracia” fueron algunos de los conceptos que se usaron desde la oposición.

La medida iba a ser discutida este jueves en el ámbito del CGE, integrado por representantes del FdT, JxC y gremios. La idea inicial era que se votara este jueves y que con el aval de los representantes del oficialismo y los sindicatos se aprobara, para que empiece a regir a partir del 1 de marzo, cuando comiencen las clases en la provincia de Buenos Aires.

Básicamente, plantea que se podrá pasar de año adeudando más materias que las actuales. A partir de su puesta en marcha, que hoy Sileoni dijo que sería, eventualmente, en 2024, en lugar de las trece materias tradicionales que tiene la secundaria, habrá 8 ó 9 agrupamientos (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas, etc) que atravesarán los seis años que dura el nivel.

La idea propuesta por la gestión de Kicillof es que los estudiantes pueden arrastrar agrupamientos -por ejemplo, Matemática- pendientes de aprobación durante incluso los primeros tres años de secundaria.

Apenas se elevó la propuesta y trascendió mediáticamente, desde la oposición arreciaron las críticas. “El populismo es enemigo de la educación”, dijeron en Juntos por el Cambio, que rechazó lo que consideró “un intento de modificación que pretende generalizar pautas excepcionales atentando contra la calidad y el aprendizaje de los alumnos y alumnas bonaerenses”.

Sobre un tema como el educativo, que durante la pandemia le dio tanto rédito político con la narrativa de las “escuelas cerradas” por el gobierno, la dirigencia de JxC machacó en estos días con la idea de que la decisión obedecía a una supuesta flexibilización “populista” para ganar adhesión política entre los jóvenes.

Desde el gobierno bonaerense dijeron que hubo un intencionado uso electoral de una medida que había sido largamente discutida y que la oposición aprovechó para enfocar el proyecto -que tiene muchas otras aristas- en la repitencia solo para pegarle a Kicillof.

Para cuando la Provincia salió a dar explicaciones, el tema estaba instalado en los medios. “Siempre nos ponen en el lugar de la barbarie, que no nos interesa la educación, que queremos que pasen sin aprender”, dijo este jueves Sileoni. “Es muy impactante de aquellos que destruyeron la educación bonaerense, que le bajaron el salario 20% a los docentes, que no construyeron escuelas y habiéndonos endeudado en 100 mil millones de dólares no invirtieron en el sistema educativo y tomaron a los docentes como enemigos”, agregó.

Sileoni aclaró también que no avanzará este año con la reforma. “Se anunció algo que no va a ocurrir este año. Nosotros vamos a dedicar a trabajar con las escuelas, vamos a modificar cuestiones, pero no las que tienen que ver con estas cosas que han salido. Esas van a llevar más tiempo, consenso con directivos y docentes”, aclaró.

En silencio, la oposición festeja el traspié. “Tuvo que salir a dar marcha atrás”, dijo sobre el anuncio de Sileoni.