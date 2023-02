Carrió defendió su candidatura y cargó contra Milei: “Si gana, me exilio”

A pocos días de anunciar que competirá en la carrera presidencial de este año, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió explicó que la decisión apunta a lograr “mayor integración y no mayor división” en Juntos por el Cambio (JxC), donde “el nivel de confrontación es muy alto y desgasta”. En ese marco, deslizó cuestionamientos al ala dura de la coalición opositora y apuntó contra Javier Milei: “Si llega a ser presidente, yo posiblemente me exilie”, adelantó.

En una entrevista a Infobae, la exdiputada y socia fundadora de Cambiemos dio claves sobre su lanzamiento anunciado el pasado miércoles, que generó sorpresa en JxC. Además, criticó a los halcones del espacio, al afirmar que no quiere “un (Jair) Bolsonaro” en Argentina.

“No creo en la grieta, ni en decisiones durísimas que favorezcan una guerra civil. Creo que se puede reconstruir el país desde la paz y la no violencia y también de la negociación con muchos grupos”, dijo Carrió. “No quiero ser Bolsonaro. La sociedad debe tener calma, perseverancia y tranquilidad. Yo soy una humanista, no creo en la guillotina”.

A Milei le dedicó algunas de sus frases más filosas. Dijo que si el electorado lo elige habrá optado “por la irresponsabilidad” y aseguró que si el libertario llegara a ser presidente ella dejaría el país. “Hay que dejar que Milei suba y baje (en las encuestas). Y si no baja, esta sociedad se enfrentará a ser gobernada por Milei. Si Milei llega a ser presidente, yo posiblemente me exilie, por una tranquilidad mental. Si gana, yo ya dejaría de ser responsable por la Nación. Si la Nación decide el rumbo de la irresponsabilidad, uno ya no puede hacer nada”.

Sobre su lanzamiento a la carrera presidencial, que muchos vieron como un globo de ensayo para la negociación de los espacios en las listas para la Coalición Cívica, Carrió dijo que “como fundadora de Juntos por el Cambio y fundadora de la estrategia que dio nacimiento a Juntos por el Cambio” tiene “derecho a ser candidata”.

Y salió al cruce de esas versiones sobre una candidatura “negociable”. “Aquellos que especulan que esto tiene que ver con un poder de negociación yo me río, porque nunca especulo, jamás especulé. Ese es un problema de los especuladores. Si algo me ha caracterizado en la vida política es que no especulé. Esta candidatura va a ser sin campaña, sin financiamiento, es decir al estilo Carrió”.

“Las bancas se las he dado yo a muchas de esas personas que hoy especulan, porque llegaron al Congreso con mi voto y después tuvieron autonomía propia. Pero mi generosidad no puede estar puesta en discusión. Tuve un bloque de 45 diputados de los cuales 20 me traicionaron cuando asumieron”.

“No me desespero por ganar, esto me diferencia”, aseguró, “Voy a ser candidata: esta es una estrategia y es para lograr una mayor integración, no una mayor división. El nivel de confrontación que se vio a lo largo de estos seis últimos meses fue muy alto y desgasta a Juntos por el Cambio”.