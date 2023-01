Kicillof: “La unidad en la provincia no está en riesgo”

El gobernador Axel Kicillof salió este lunes a intentar despejar dudas sobre el funcionamiento del Frente de Todos (FdT) en Buenos Aires, que lo tiene como figura central y candidato a la reelección. “La unidad en la provincia no está en riesgo, está garantizada”, aseguró en medio de la interna recrudecida tras el cortocircuito entre el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, y la Casa Rosada. No obstante, admitió “matices” entre las fuerzas que componen la coalición gobernante y cuestionó a Juntos por el Cambio (JxC) al asegurar que proponen “un programa de ultraderecha”.

Los dichos del mandatario se enmarcan en los chispazos de los últimos días entre el ministro K del gabinete nacional y el entorno del presidente Alberto Fernández, quien no invitó al ministro al encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y del que participaron organismos de derechos humanos.

“Está muy firme el Frente de Todos con su proyecto de país. Es un proyecto para garantizar derechos, de desarrollo, de industrialización, de producción, de trabajo… y eso le garantiza rentabilidad a la empresa privada. No es un proyecto estatizador”, planteó a un medio de Mar del Plata.

En la misma línea, el mandatario provincial agregó: “La unidad en la provincia no está en riesgo. A nivel nacional, todos entendemos que tenemos que ir con unidad, pero en el peronismo siempre la determinación de las candidaturas implica negociaciones y discusiones”.

La unidad pregonada por el mandatario parece ir en sintonía con los nuevos vientos que soplan en el principal distrito electoral del país, tras una guerra subterránea entre el gobierno que encabeza y un grupo de dirigentes que propone (¿proponían?) sacarlo para arriba, a una candidatura presidencial, para ocupar el primer lugar en la boleta de la elección ejecutiva. Como contó Gabriela Pepe este domingo en Letra P, una reunión prevista para febrero de la que participarían intendentes y el líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, terminaría de saldar disputas. Allí, probablemente, el gobernador termine de recibir el apoyo de sectores que hasta el momento no empujan su candidatura a la reelección.

El gobernador, hijo político dilecto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aprovechó para cuestionar a Juntos por el Cambio. “Parece tener un programa de ultraderecha, o están dispuestos a abrazar un programa de ultraderecha, que es lo que Macri viene diciendo”, dijo y acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de “surfear” la situación. “Larreta surfea, por así decirlo. Pero, finalmente, desde el punto de vista del proyecto de país, es un espanto lo que propone”, indicó el gobernador.

Asimismo, cuestionó la cantidad de candidatos de la coalición opositora para competir en las presidenciables, y señaló que “no se les cae una idea”. “Cada candidato, lo que hace es mentir y descalificar. Ninguna idea. Aparte, ¿para qué se presentan tantos?”, se preguntó Kicillof.

Por otro lado, Kicillof volvió sobre sus deseos de ir por la reelección, aunque aseguró que quedará sujeto a lo que el Frente de Todos resuelva, mientras que reiteró que le gustaría que Cristina fuera candidata y apuntó contra el Poder Judicial.

“Es la dirigente con más intención de voto del país. Yo no sé si tiene que ser (candidata) o no. A mí me gustaría, pero esto no es una cuestión de gustos”, definió y amplió: “Sacaron un fallo judicial que le prohíbe ser candidata de por vida y ahí hay un núcleo de discusión política donde la democracia está comprometida. Eso ya pasó en la Argentina. Si no arreglamos el problema que hay, con una parte del poder judicial jugando a la política, es muy difícil gobernar este país”.