Yeza: “Vidal tiene lo mejor de Larreta y Bullrich”

PINAMAR (Enviado) Con apenas 37 años y en el último tramo de su segunda gestión como intendente de Pinamar, Martín Yeza se convirtió en uno de los principales arquetipos del macrismo duro. De ahí que no haya sorprendido a nadie que Mauricio Macri lo designara como moderador en la presentación de su segundo libro Para Qué, en Mar del Plata, a excepción de algunos dirigentes que lo observaron subir al escenario de La Normandina con cierta animosidad. Luego de esa actividad, ya instalado en su distrito, le dijo a Letra P que el líder del PRO “está muy por delante de otros dirigentes del espacio” y que le daría “mucha bronca” que se perdiese la oportunidad de una segunda presidencia del ingeniero. Aun así y mientras Macri aún mantiene una incógnita sobre su futuro electoral, Yeza propone una suerte de salida de consenso a la pelea de halcones y palomas que lideran Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: “María Eugenia tiene lo mejor de ambos”, dice.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Mauricio tiene una distancia muy grande con los otros dirigentes de nuestro espacio, que, si bien son gente muy talentosa, no tiene el plus de experiencia y reflexión que él sí aporta y que lo lleva todo el tiempo a aprender cosas nuevas. Por eso me daría mucha bronca que nos perdamos una segunda presidencia de Mauricio”, remarcó Yeza en una charla con este medio en uno de los bares ubicados a lo largo de la costa pinamarense.

Sus declaraciones están en línea con las que formuló a este mismo medio el presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, que había dicho que “nadie podría competir” en internas contra el expresidente si, finalmente, decide ir por una revancha en las urnas, incluso su propia jefa política, la exgobernadora María Eugenia Vidal. Aun así, para el jefe comunal de Pinamar, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires podría ser una candidata de “consenso” entre la postura más moderada que marca Larreta y otra más intransigente que conduce Bullrich. “Lo que me une a María Eugenia es una trayectoria política, además de que los vínculos humanos son importantes y creo que tiene lo mejor de Horacio y lo mejor de Patricia”, argumentó.

-¿Dice que es mejor candidata a presidenta?

-Sí, por consenso y por los números que tiene; porque si vamos a tener un solo candidato de consenso, necesitamos que también sea una persona con la mejor performance electoral y en eso María Eugenia tiene todo el talento para hacerlo.

-Adelantó que no será candidato en Pinamar, ¿buscará otro cargo?

-Mi prioridad es emprender un proceso de recambio generacional dentro del PRO. Hay mucha gente muy talentosa en distintos rincones del país que compartimos un montón de cosas con nuestros líderes, pero también tenemos nuestra propia dinámica de relacionarnos, incluso con el poder.

También podés leer Grindetti, con Plan B y disparo al palomar bonaerense

-¿Quiere disputar la presidencia del PRO?

-De mínima nos gustaría tener mayor representación en el partido. Después veremos si integramos una lista o no. Con 29 años le tuve que ganar a otros 18 candidatos para ser intendente en Pinamar (…) ese lugar lo vamos a tener que ganar.

Con una marca personal fuera de la orgánica tradicional del partido, Yeza amalgama estos intereses junto a otros dirigentes subcuarenta que también emergieron bajo el liderazgo del fundador del PRO. Enumera entre ellos a un grupo reducido de referentes de distintas extracciones políticas de la oposición, como el concejal en Santiago del Estero Facundo Pérez Carletti; el secretario del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Emanuel Gainza; el jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli; la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el legislador bonaerense Sergio Siciliano y el legislador porteño Darío Nieto. “La sociedad, la representación electoral y la política se vuelven cada día más complejas y el poder está atravesando un proceso de descentralización, que incluso hace que gestionar sea distinto. Por eso, ganemos o perdamos en 2023, tenemos que iniciar un recambio generacional para afrontar las reformas que necesita la Argentina”, sostiene.