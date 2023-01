Milei, duro contra JxC: “Están destinados al fracaso”

Mientras prepara su agenda de recorridas por todo el país para consolidar su perfil presidenciable, el diputado libertario Javier Milei le cerró este fin de semana las puertas a cualquier posible acuerdo con Juntos por el Cambio (JxC), al señalar que es un espacio que está “destinado al fracaso”, aunque rescató a las figuras del expresidente Mauricio Macri y de la titular del PRO, Patricia Bullrich.

El referente de La Libertad Avanza brindó una entrevista al diario Clarín en la que habló del panorama electoral en medio de una temporada de verano de intensos movimientos de posicionamiento de todo el arco opositor. Y apuntó contra su blanco preferido, el sector moderado de JxC, las “palomas”, contra quien disparó munición pesada.

“Están desbocados, la solución más feliz para Juntos por el Cambio sería que yo me muera”, lanzó Milei. “El gran problema que tienen es que apareció alguien por fuera del sistema político, que no vive de la política, que no transa con la política como sí lo hacen ellos, que viven haciendo negocios”, afirmó sobre su irrupción en el tablero de la oposición.

En este sentido, aseguró tajante que no se sumará a Juntos por el Cambio. "No me voy a meter en una coalición que está destinada al fracaso", dijo.

“A los radicales no les preocupa si gana el kirchnerismo la elección, porque igual van a seguir succionando la teta del Estado, mordiendo cargos”, aseguró Milei y volvió a cargar contra la UCR y el “ala blanda” de JxC: “El virus y el germen de JxC está en los radicales, en la Coalición Cívica y en las palomitas del PRO”.

Por el contrario, rescató las figuras de Macri y Bullrich. Dijo que tiene diálogo con los dos, aunque le marcó un punto a la presidenta del PRO. “Están haciendo cosas muy peligrosas. El otro día Bullrich apareció levantando a un impresentable como Daniel Lipovetszky, que es el responsable de la aberración de la Ley de Alquileres y es alguien que viene del comunismo”, criticó.

“Tengo un muy buen diálogo con ellos, pero yo no puedo estar dentro de Juntos por el Cambio, no tengo nada en común con los radicales, que son la internacional socialista, ni con la Coalición Cívica, que son un desprendimiento por izquierda de los radicales”, expresó Milei.

“Tampoco puedo tener algo con el ala blanda del PRO. No me voy a meter en una coalición que está destinada al fracaso”, sentenció el líder de Libertad Avanza.