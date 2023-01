Alberto Fernández y la incómoda realidad: insultos y gritos en dos actos

El presidente Alberto Fernández vivió un momento incómodo este miércoles durante la inauguración del primer Hospital Modular en Exaltación de la Cruz cuando un reducido grupo de personas lo insultó en rechazo de la utilización de agroquímicos. El mandatario, que este lunes había padecido un episodio similar cuando visitó Miramar, tomó como válido el cuestionamiento, pero enfatizó en que esa "no es la forma" de manifestarlo.

"Escuchaba quejas por el uso de agroquímicos. Son temas que se debaten en el mundo, pero no es necesario hacerlo de ese modo", señaló en el inicio de su discurso.

Sin profundizar en el tema que motivó el reclamo, el jefe de Estado enfatizó en la necesidad de "recuperar la convivencia democrática". "El compañero que se quejaba por el uso de agroquímicos tenía razón, pero no hay que hacerlo de ese modo, no hace falta maltratarnos más. Recuperemos la convivencia democrática ahora que vemos lo que pasó en Brasil, en Perú. Conviviendo en la diversidad, si no todos tenemos que pensar igual, tenemos que bajar los gritos y escucharnos un poco más", insistió el mandatario, quien vivió en carne propia el malestar de una parte de la sociedad que desaprueba su gestión y que se ve golpeada por la crisis económica.

El contratiempo que atravesó Fernández fue el segundo de estas características ocurrido esta semana. El anterior se desarrolló el lunes en la costa atlántica, cuando un hombre lo agredió verbalmente tras su visita a una cancha de hockey en construcción. El percance en cuestión quedó envuelto en medio de una polémica instalada en las redes sociales por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien en su cuenta de Twitter acusó a los diario Clarín y La Nación de distorsionar lo sucedido y convertirlo en una "fake news".



Antes, la portavoz presidencial había asegurado que la inflación baja más rápido de lo esperado y había augurado que “la gente va a reconocer la epopeya de este Gobierno”.