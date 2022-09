La tropa de Bordet en el Congreso esquiva el barro de la suspensión de las PASO

CONCORDIA (Corresponsalía Ente Ríos) Mientras se recalienta el debate por la suspensión de las PASO, la tropa entrerriana en el Congreso que responde al gobernador Gustavo Bordet aún no se suben al tren. En sintonía con el presidente Alberto Fernández, minimizan la cuestión y realzan que los temas importantes son otros.

Las diputadas y los diputados entrerrianos del Frente de Todos coinciden en bajar el tono a la discusión y aseguran que no recibieron instrucciones políticas del espacio para avanzar en ese debate. Se despegan así de la iniciativa de un sector de la coalición de gobierno que promueve la suspensión de las primarias bajo el argumento de que es un gasto evitable.

Sin embargo, dentro del arco legislativo oficialista entrerriano ya aparecen algunos posicionamientos sobre el tema. “La PASO es abierta y obligatoria, forzás a la gente a que vaya a votar y eso ya es mucho en un escenario donde la tenemos complicada” reconoció ante Letra P un legislador nacional de máxima confianza de Bordet.

Según esa lógica, continuó, al Frente de Todos no le convendría suspender las primarias porque restaría demostración de fuerza en una instancia previa a las elecciones generales de octubre pero, por otro lado, explicó que la suspensión sumaría al espacio oficialista porque abriría un escenario de mayor conflictividad en la interna de Juntos por el Cambio.

“El mayor problema para resolver la interna la tienen ellos, porque tienen un escándalo a nivel nacional y se reproduce a nivel provincial más agudo. Si les sacás las PASO, les generas un quilombo a los otros” graficó. El referente del gobierno provincial aprovechó para recordar la resiliencia peronista y su experiencia en acordar fórmulas. “Estamos más acostumbrados a no tener PASO que ellos”, resaltó.

Para el diputado nacional Marcelo Casaretto, sin embargo, las PASO son fundamentales en su aspiración a convertirse en precandidato a gobernador por el oficialismo. Por eso, pide que las primarias no estén sujetas al cálculo político. “Es bueno para la democracia mantener las herramientas electorales que tenemos” dijo a este medio. “Yo quiero ser gobernador, por eso me conviene que haya PASO”, blanqueó.

Casaretto contó que en el Congreso la modificación de las PASO es un tema recurrente. “Hay muchos proyectos que buscan modificar las PASO, algunos para eliminarlas, otros para suspenderlas, pero son todos de legisladores, ninguno del Ejecutivo” advirtió.

Blanca Osuna fue una de las figuras que acompañó en 2009 –desde su banca en el Senado- la sanción de la Ley de PASO, impulsada por la entonces presidenta Cristina Fernández. Otra vez en el Congreso, ahora como diputada, revisa aquella decisión y sostiene que en su momento fue “la mejor herramienta para una etapa determinada”, pero que las normas “se pueden redefinir”.

“Cristina y yo acompañamos las PASO porque eran una herramienta propicia para dirimir con este tipo de formato las precandidaturas. En aquel contexto, el Estado podía financiar ese proceso. Pero las normas se pueden actualizar, analizar y repensar” reconoció ante la consulta de este medio.

Ante la iniciativa de los gobernadores, consideró que la toma de posición de los mandatarios le marca la cancha al presidente y alientan el debate. “Hablaron de la inconveniencia de invertir recursos en este tema y no en otros que serían ventajosos y con impacto en la necesidad social. Es razonable al menos debatirlo” anticipó. Osuna coincide, no obstante, en que no es momento por ahora. “No es un tema que inquiete ni a la militancia ni a la ciudadanía en general” aseguró.