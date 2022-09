Ricardo Bussi, el espejo tucumano de Bullrich

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) El legislador provincial de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, resumió en un tuit de 45 palabras su posición sobre el ataque sufrido la noche del jueves por Cristina Fernández de Kirchner, casi en espejo con el mensaje de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien no se solidarizó con la vicepresidenta por el intento de magnicidio. Solo seis de esas palabras del dirigente tucumano fueron para repudiar el hecho, aunque no de manera directa: "la violencia no es el camino", posteó. El resto del mensaje fue para criticar el mensaje del presidente Alberto Fernández por cadena nacional y acusarlo de convocar "una movilización política minimizando un hecho grave".

Para quienes siguen en las redes sociales al hijo del fundador del partido creado por su padre, el fallecido exgobernador Antonio Domingo Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, el mensaje no les fue extraño. El pasado 22 de agosto, cuando el fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años de prisión, el parlamentario tucumano dijo: "Aplaudo de pie a este fiscal que tuvo los huevos más grandes de la historia para condenar a 12 años de prisión efectiva + inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex presidente más corrupta de la 🇦🇷!". Una provocación.

Bussi es el socio en Tucumán del diputado libertario Javier Milei, quien no repudió el ataque a la vicepresidenta ni se pronunció públicamente después del ataque a CFK. Para sellar la alianza, el economista visitará la provincia el próximo 1 de octubre y el legislador ya comenzó con la campaña de difusión del acto que se realizará en la céntrica Plaza Alberdi, a las 18. Su hija Josefina se sumó al mundo de la política para las legislativas del año pasado, fue candidata a diputada nacional y también difunde la llegada a tierras tucumanas del libertario.

También la legisladora provincial tucumana Nadima Pecci, ex integrante de Fuerza Republicana y hoy en Juntos por el Cambio, colgó en su cuenta un mensaje en tres tuis que solo alimenta la grieta, al señalar que el país está siendo "arrastrado al plan de victimización", acompañado por el hasthag #TeQuieroVivaYCondenada en medio de la conmoción social por el atentado contra la vicepresidenta.