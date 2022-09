Sin definirse, Figueroa agita fantasmas de ruptura en el MPN

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) El mensaje del sector Azul del Movimiento Popular Neuquino (MPN) agitó los fantasmas de ruptura ante la indefinición del diputado Rolando Figueroa, el retador del oficialismo en el partido patagónico, que a pesar de su silencio reservó color para la interna del 13 de noviembre. “No puede cambiar de camiseta”, se le escuchó al intendente de la capital, Mariano Gaido, en continuidad a la marcada de cancha que empezó desde la asunción de autoridades. “Fuera del MPN, nada”, dijeron a coro el gobernador Omar Gutiérrez y Jorge Sapag. A menos de un mes para que se venza el plazo de la presentación de listas, aumenta la presión para que el sector Violeta oficialice si participa o no. Mientras, en un claro mensaje al corazón del poder, se presentó un proyecto en la Legislatura neuquina para regular las PASO y propició la furia del oficialismo.

La tensión en el MPN marca el andar de la provincia. Con el vicegobernador Marcos Koopmann como único candidato, se espera que Figueroa defina para qué lado lleva los votos que cosechó en 2021, cuando se impuso en las primarias y las generales para obtener un lugar en la Cámara de Diputados. Confiado en los números que arrojan diversos estudios de opinión, estira hasta el final la enunciación mientras su armado baja un mensaje contra las reglas de juego de la interna, a pesar de que se reservó color en la Junta de Gobierno que maneja Gutiérrez.

En un claro mensaje a los popes emepenistas, representantes del Movimiento de Acción Política (MAPO) presentaron un proyecto para instaurar elecciones primarias en la provincia con el fundamento de “generar en el ámbito electoral de la provincia de Neuquén una situación de transparencia, democratización y equidad en el proceso de representación ciudadana de los partidos políticos”. En limpio, cuestiona el sistema de definición de candidaturas que tiene el MPN, que barrió con las posibilidades de que figuras extrapartidarias puedan presentarse.

“Los políticos han perdido vínculo con la sociedad real, con los problemas reales y, especialmente, han dejado de representar el verdadero sentir de la mayoría de la población, habiéndose transformado en una corporación que -al igual que otras- defiende sólo sus intereses sectoriales”, advierte el texto que ingresó al parlamento y al que accedió Letra P. “Sumado a esto, -advirtieron- las barreras internas partidarias, que restan participación y credibilidad en los procesos electorales de representación y renovación interna, evidenciados en la escasa participación e identidad de las internas partidarias”.

Este dardo generó la reacción de Ana Pechen, exvicegobernadora de Sapag. En una entrevista con el diario La Mañana, fue contundente: “Que Figueroa se presente, de lo contrario no habrá retorno”. La amenaza de expulsión repercutió en el entorno del retador, que se descargó en críticas. “Lo que hicimos no es misterioso, sin segundas intenciones. Es la necesidad de hacer más transparente las reglas de la democracia. En un partido donde hay una sola voz, no se puede disentir porque te descalifican. Ahora te cancelan, si no etapas de acuerdo”, advirtió el dirigente del MAPO, José “Pino” Russo. “Están preocupados”, insistió el dirigente, en contacto con Letra P.

A semanas de que se presenten las listas (el límite es el jueves 13 de octubre), aumenta la expectativa sobre candidaturas. Así crece el clima de campaña en una elección que será abierta para independientes pero, a diferencia de los anteriores procesos, sólo se podrán presentar afiliados con más de tres años de antigüedad. En total, son casi 100 mil los afiliados que activarán una maquinaria electoral única en el sur del país.