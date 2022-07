Neuquén: Pechen respaldó a Koopmann, pero esquiva una candidatura

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) Ana Pechen, exvicegobernadora en los dos mandatos de Jorge Sapag, volvió a sonar como posible candidata en una fórmula de su partido, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), desde que el gobernador, Omar Gutiérrez, lanzó la postulación de su vice, Marcos Koopmann, y abogó por una dupla con paridad de género. Desde el sector Azul del oficialismo, la exrectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) trabaja para que Koopmann supere airoso la interna que definirá candidaturas en el partido patagónico, camino a las elecciones provinciales de 2023, pero por ahora esquiva la chance de jugar. Con esa postura, analizó el tablero con críticas a la organización de la fuerza, un guiño al retador Rolando Figueroa y un pedido especial al candidato propio.

“Acompaño a Koopmann en estas elecciones desde el Centro de Estudios de Neuquén, desde mi lugar de militancia mayor, que siempre ha sido el conocimiento. No soy candidata a vice”. La definición de Pechen reabre la carrera para concretar quién será la mujer que acompañe al presidente de la Legislatura neuquina en su aventura electoral. “Se tiran nombres, se hacen encuestas, hay que estar acostumbrados. No hay sorpresas, sino sorprendidos. Entiendo que con los nombres no se debe jugar, se deben tratar en privado”, se quejó en una entrevista con el programa Enfocados, que se emite por el canal Somos El Valle.

El de la académica es un apellido fuerte por su presente, pero sobre todo por su pasado. Dos veces compañera de fórmula de Sapag, entre 2007 y 2015, se erigió como una de las mujeres más respetadas en el MPN. En el último tiempo, sobre todo por ser de la capital neuquina, su apellido circuló -al igual que el de otras mujeres que iniciaron su periplo para ser ungidas como la número dos en la boleta de Koopmann- en la lista de posibles candidatas.

Como partícipe de ese grupo, Pechen se tomó unos minutos para opinar del destino de Figueroa en el programa que se emite desde el Museo Nacional de Bellas Artes en Neuquén. “Espero que Rolo (Figueroa) juegue dentro del partido. Hay gente muy valiosa en sus equipos”, elogió quien encabezara el consejo académico de la UNCo. “Él ya jugó antes y le fue bien”, recordó, antes de criticar algunas declaraciones del entorno de quien compitiera por el sector Violeta. “Decir que ahora no se puede jugar es una excusa, porque jugó, ganó y se lo acompañó. Son las mismas reglas”, le apuntó.

Sea o no sea la elegida por Sapag, Gutiérrez y Koopmann para competir en la interna, Pechen se mantiene con posibilidades por el respaldo de la militancia. La otra figura cuyo nombre circula con fuerza, por su despliegue y ascendencia en los distritos del interior neuquino, es la diputada provincial Marita Villone. En la danza de hipótesis aparecen también las ministras María Eugenia Ferrareso (Mujeres y Diversidad) y Andrea Peve.