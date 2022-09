La oposición criticó al Gobierno por la inflación: "Otro mes sin un plan"

A través de las redes sociales, referentes de Juntos por el Cambio (JxC) salieron a criticar al Gobierno por la política económica luego de que se conociera que la inflación de agosto fue del 7% y que en lo que va del año acumuló un 56,4%.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"Inflación agosto: 7%. Proyectado 2022: 100% Cuando las prioridades están al revés, estos son los resultados. Hace demasiado tiempo que la política se ocupa de quién grita más fuerte en lugar de pensar cómo resolver los problemas. Hay solución. Hay que ponerse a trabajar", escribió en su cuenta de Twitter el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, la diputada y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, apuntó contra la administración de Alberto Fernández por la falta de un "plan" económico. "7% otra vez. Otro mes sin un plan. Otro mes que duele más", publicó.

Quien también se sumó a la ola de reproches fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich: "No hay plan, no hay cambios: hay inflación. Así, no hay futuro. Solo pobreza y angustia. Pero para el Gobierno el problema es la Justicia, la oposición y la prensa. Juntos por el Cambio es la mejor opción para los argentinos ante tanta decadencia", arremetió.

En la misma línea, el senador radical y líder de Evolución, Martín Lousteau, escribió: "El gobierno sigue sin saber qué hacer. Lo único que ofrecen es más relato, más pobreza y más gritos".

"Los pésimos datos de la inflación se volvieron crónicos, atrás del blindaje del supuesto “superministro” llegar a fin de mes es cada vez más difícil. No es otro que el resultado contundente de malas decisiones en estos tres años. La pauta no los puede tapar", disparó el diputado cordobés Rodrigo de Loredo.

En tanto, el diputado y exministro de Economía del gobierno de la Alianza, Ricardo López Murphy, también se refirió al indice de inflación y señaló: "No son un gobierno. Son un rejunte de corruptos e incompetentes".