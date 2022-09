La escuela de Larreta: apuntes de gestión para postulantes bonaerenses sin tierra

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, busca replicar a nivel micro en los municipios bonaerenses la misma fórmula que utiliza la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC): un armado previo de planes de gobierno para no desayunarse con victorias no esperadas que obliguen a improvisar sobre la marcha. El primer paso fue dado este lunes con la puesta en marcha de una escuela de gestión para las candidatas y candidatos del larretismo en el conurbano.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

La idea del alcalde es que los llamados “sin tierra” comiencen a pensar no sólo en sus equipos de campaña sino también en sus lineamientos de sus eventuales gestiones. Para eso busca replicar lo que el diputado Diego Santilli implementó con el intendente de Tres de Febrero y anfitrión del encuentro, Diego Valenzuela. Hace semanas el jefe comunal es el encargado de diagramar todos esfuerzos para un plan de gobierno en caso de que el "colorado" cumpla su aspiración de ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Sin decirlo abiertamente, una de las preocupaciones del larretismo es que no se repita lo que sucedió en 2015, expresan en Uspallata, cuando ciertos candidatos que no estaban preparados para gobernar sus distritos le ganaron al PJ, pero eso derivó en problemas en la gestión. “Ahora no hay margen para que eso suceda y lo tienen que entender todos”, expresó a Letra P uno de los dirigentes que responde a Santilli.

También podés leer Los cuatro datos clave que dejó la victoria de JxC en Marcos Juárez

Es un temor que incluye a un par de los 40 dirigentes “sin tierra” que estuvieron en el evento. Al igual que sucede con la mesa nacional de JxC, en los próximos días se revelará una agenda temática de la escuela de Larreta con tres eventos que tendrán como eje la educación, la seguridad y desarrollo social. “El rol del intendente es un rol de gestión, estamos para apoyarlos y ayudarlos con toda la tecnología y la experiencia de los años que llevo gobernando la Ciudad. Yo voy a ir a todos los municipios a acompañarlos a ustedes”, le prometió Larreta a la audiencia de aspirantes.

Fiel al libreto de buscar la "unidad del 70% del espectro político" para la toma de decisiones, en el entorno del alcalde remarcan que en la nómina de invitaciones había más de una persona por distrito, al anticipar posibles internas dentro de JxC a nivel municipal. Y negaron que el volumen se trate de una forma de mostrar “músculo” político de cara a la interna que protagoniza con la titular del PRO, Patricia Bullrich, y con el expresidente Mauricio Macri que todavía no define si será candidato o no en 2023.

La parte menos efusiva del encuentro fue cuando el exministro de Economía, Hernán Lacunza, dio su visión de lo que se espera en los próximos meses. Coincidiendo con el final de la gira por Estados Unidos del titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, el exfuncionario auguró al menos 15 meses en donde no habrá tormentas fuertes sino “nubarrones y neblinas”, pero además sostuvo que este año terminará con una inflación de 100% anual. “Busca ganar tiempo para evitar el tsunami”, manifestó sobre el tigrense.

También podés leer Larreta cuestionó el "tono partidario" de la misa en Luján

Desde el inicio del encuentro, el cuarteto de Larreta, Valenzuela, Lacunza y Santilli fue escuchado por 40 dirigentes de la primera y tercera sección bonaerense. De Merlo estuvieron David Zencich y Aldana Ahumada; de Moreno, Aníbal Assef; de San Martín, Andrés Petrillo; de Tigre, Segundo Cernadas; de Morón, Ramiro Tagliaferro; de San Isidro, Rosalía Fucello; de Malvinas Argentinas, Lucas Aparicio; de Pilar, Sebastián Neuspiller; de San Miguel, Max Perkins; de José C. Paz, Ezequiel Pazos y Susana Ulloa; de Escobar, Mariano Castagnaro; de Hurlingham, Lucas Delfino; de Ituzaingó, Gastón Di Castelnuovo; de San Fernando, Agustina Ciarletta; de Luján, Héctor Griffini e Ignacio Castaños; de General Rodríguez, Darío Kubar; de Mercedes, Noe Riuz y Evangelina Cabral; de Marcos Paz, Anabel Arboledas; de Navarro, Marcela Gómez; de Las Heras, Pablo Valerga; y de Suipacha, Walter Ochoa.

También podés leer Macri, Larreta y Bullrich celebraron el contundente triunfo de Majorel

Asimismo, de Lomas de Zamora asistió Guillermo Viñuales; de Quilmes, Martiniano Molina; de Almirante Brown, Agustina Serrano y Mariano Reyes; de Florencio Varela, Pablo Alaniz; de Avellaneda, Maximiliano Gallucci; de Berazategui, Julián Amendolaggine ; de Esteban Echeverría, Evert Van Tooren; de Berisso, Pablo Swar; de Presidente Perón, Mauro Arranz y Guido Giana; de San Vicente, Federico Tomazin; de Punta Indio, Juan D’Amico; de Cañuelas, Santiago Mac Goey; y de Magdalena, Martín Fontana.