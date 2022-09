Toco y me voy: CFK sobrevoló una sesión en la que solo se habla de ella

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este jueves la primera sesión realizada en el Senado desde el pedido de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos su contra, pero solo estuvo unos minutos en el recinto. Pese a que el orden del día prevé tratar proyectos de carácter económico, la titular de la Cámara alta es centro de atención desde que arrancó la reunión, hace unas tres horas, a raíz de la controversia disparada entre oficialismo y oposición a partir de sus dichos sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Apenas diez minutos presidió la sesión, antes de dejarla bajo las órdenes de la primera vicepresidenta, Claudia Ledesma Abdala. La jornada de este jueves, la primera desde que el fiscal Diego Luciani pidiera la condena en su contra, se lleva a cabo luego de la tensión generada durante el fin de semana por el operativo de seguridad que el Gobierno porteño desplegó en las inmediaciones de la casa de CFK en Recoleta y luego de que ella pusiera sobre la mesa la necesidad de discutir la autonomía de la Ciudad que el PRO gobierna ininterrumpidamente desde 2007.

La Cámara prevé el tratamiento de dos leyes de carácter económico que ya cuentan con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Una de ellas busca promover un régimen de promoción para la industria automotriz y la otra modifica el marco legislativo actual de la industria de la biotecnología y la nanotecnología. Además, tratará 47 pliegos para nombrar a autoridades judiciales de diferentes ciudades del país junto al pliego de Daniel Scioli para volver a ser designado embajador en Brasil luego de su fugaz paso por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

CFK, con una delegación parlamentaria de Europa

Mientras la sesión continúa adelante sin su presencia, la vicepresidenta recibió en su despacho a una delegación del Grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, que estuvo compuesta por la española Iratxe García, su par Javi López y la portuguesa María Manuel Leitão Marques. "El encuentro tuvo lugar en el marco de una gira de eurodiputados por Latinoamérica que incluyó Brasil, en donde se reunieron con el ex presidente y actual candidato Ignacio Lula da Silva y Chile, donde hicieron lo propio con el presidente Gabriel Boric", detalló la vicepresidenta.

Di Tullio y la negación de la democracia

La senadora Juliana Di Tullio, una de las más bancas más kirchneristas del pleno, sostuvo que la acusación por el delito de asociación ilícita en contra de la vicepresidenta representa “la negación total de la democracia y de la voluntad de la mayoría popular” por parte de la oposición. “A nosotros no nos preocupa la suerte de nuestra líder, nos preocupa que han puesto al peronismo otra vez en el banquillo de los acusados”, profundizó.

La bonaerense relató que “pocas veces” en su carrera política vio “tantos compañeros y compañeras del Poder Legislativo con tanto odio gorila”. “Nosotros tenemos intereses, relaciones humanas entre nosotros y nos respetamos. No nos odiamos, pero la verdad que lo que vivo y he sentido durante estos meses es odio de mis propios compañeros y compañeras. Odio gorila”, relató.

Tagliaferri apuntó contra el kirchnerismo

La senadora porteña Guadalupe Tagliaferri acusó al oficialismo de “montar el relato del amor y de la alegría” mientras “en la Argentina lo que reina es la tristeza, la angustia y la pesadumbre". Durante su discurso sostuvo que "la inmensa mayoría de los argentinos no tiene idea de dónde queda Juncal y Uruguay" –donde vive la vicepresidenta- porque “tiene otros problemas”.

Parrilli denunció a JxC

El senador por Neuquén y uno de los hombres más cercanos a la vicepresidenta, Oscar Parrilli, denunció que las figuras de la oposición “han entrado en una competencia muy fea para la democracia” que consiste en "ver quién es más gorila" y quién "acusa , difama y odia más" al peronismo.

“Hay algunos de ustedes que en una actitud madura intentan conversar con nosotros, pero sale un titular de Clarín o La Nación y pum, se pudrió todo y no hablan más. Entonces, dicen ¿Por qué no hablamos? Claro que estamos dispuestos a hablar, pero tienen que resolver dos problemas: dejar de pelearse para ver quién es más gorila y, lo segundo, piensen por ustedes y no por lo que dicen Clarín y La Nación”, agregó.

16.11: Martínez se burló del oficialismo

El radical por La Rioja Julio Martínez se burló del Frente de Todos al manifestar que en la calle “hay más gente preocupada por la falta de figuritas (del álbum del mundial de fútbol) que por la impunidad de Cristina” y que el último fin de semana el peronismo quiso “hacer un 17 de octubre con la victimización”, pero que “no les salió”. “Claramente ustedes no son Evita ni Cristina es Perón, y la gente se los demostró en la calle: más que un 17 de octubre parecía un cumpleaños, un velorio y hasta un 28 de diciembre, con unos pocos inocentes”, ahondó.

Losada exigió terminar con la “impunidad”

La legisladora de Santa Fe Carolina Losada criticó que el Senado esté “escuchando constantemente a la vice victimizándose”, quien “atropella” a las instituciones, en vez de trabajar en proyectos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Además, denunció que los dichos del kirchnerismo “incitan a la violencia y a cometer delitos” en momentos en los que “la Argentina necesita paz social”. “El tiempo de impunidad se les va terminando. Basta de semidioses en la Argentina, basta de impunidad”, cerró.

Desde el oficialismo, el senador por Río Negro Martín Doñate denunció que a lo largo de la historia “la derecha y el golpismo arrasaron, quemaron y prohibieron a diestra y siniestra” a las figuras políticas que lograron representar a las “mayorías populares”. “Lo hicieron con (Hipólito) Irigoyen, con los Perón y ahora con los Kirchner y lo hacen porque no quieren que nazcan más Cristinas”, disparó

Lousteau y la autonomía porteña

Uno de los primeros en tomar la palabra fue el senador de Evolución Radical Martín Lousteau, quien manifestó que la Constitución establece la autonomía porteña y que recordó que la propia vicepresidenta fue convencional constituyente de la carta magna por el Partido Justicialista (PJ), por lo cual, consideró, “es difícil comprender que alguien que haya tenido esa participación, diga que la Ciudad no es autónoma”. “Lo que uno no puede es introducir falsedades en el debate público y más si esas falsedades socavan nuestras instituciones”, agregó.

