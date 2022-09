Aníbal Fernández: "En JxC están buscando un muerto"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que siente "asco" por las críticas que la titular del PRO, Patricia Bullrich, le hizo al operativo de seguridad que el sábado dispuso el gobierno porteño en inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y consideró que dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) "están buscando un muerto".

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"Asco me da porque lo que están buscando es un muerto y yo no tengo esa vocación. Nosotros no usamos la fuerza. No creo en eso y pienso que hablando se pueden resolver los temas. Hace un año que estoy en la gestión y lo hemos demostrado. No tenemos la necesidad de pegarle a nadie", señaló en declaraciones a Futuröck.

Con esa idea, consideró que "si ellos están buscando eso, es porque asumen que hay un segmento de la sociedad argentina derechoso como ellos que les gusta eso de lastimar a los otros".

También podés leer Larreta le armó a Cristina un 17 de Octubre anticipado

Los dichos del funcionario fueron en respuesta a las expresiones de la exministra, quien criticó la decisión de quitar el vallado dispuesto en la zona de Juncal y Uruguay y evaluó que JxC "no puede ser tan debilucho" ante el kirchnerismo.

Fernández aseguró además que no hubo ningún "incumplimiento" de lo acordado con el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, el titular de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro, y el ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, durante una reunión que se realizó el sábado en horas de la noche.

"Hablamos de todo y le pedimos que saquen a la policía porque está demostrado que fue un error. No tuvimos ningún lastimado de casualidad. Hubo varios policías lastimados que yo personalmente monitoreé. Fue una charla ordenada donde nos propusimos hacer cosas en conjunto", apuntó.

Pese a esto, aseguró tener "la mejor relación" con D'Alessandro a pesar de "los chisporroteos políticos" que se producen, y afirmó que "es necesario trabajar en conjunto".