Losada pide que se declare la emergencia en seguridad en Santa Fe

La senadora Carolina Losada pidió que se declare la Emergencia en Seguridad Pública en Santa Fe. La representante de la provincia en la Cámara alta propone que la el gobierno provincial disponga de herramientas para combatir el delito complejo y el crimen organizado. “La situación ya no da para más, es necesario tomar medidas urgentes”, expresó la legisladora de JxC.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Ya no hay más tiempo, los santafesinos nos están pidiendo ayuda a gritos. Es una vergüenza la liviandad con la que el gobierno encara la peor crisis de violencia extrema provocada por el narcotráfico que vive nuestra provincia”, disparó. En ese sentido, aseguró que “estamos viviendo un estado anárquico, con una llamativa ausencia del kirchnerismo, tanto a nivel nacional como provincial, en la lucha contra el narcotráfico”.

En lo que va del año, en Rosario se registraron 170 homicidios y 224 en la provincia. “Los santafesinos nos piden ayuda a gritos”, remarcó la senadora, quien días atrás cruzó al ministro de Seguridad Aníbal Fernández por comparar la situación de Rosario con un sketch de Peter Capusotto. “Me dio pena y vergüenza. Lo que está pasando no es un chiste. Siguen sin hacerse cargo, nos siguen mintiendo. No tiene idea de lo que pasa en la provincia, por eso lo invité a recorrerla conmigo. No tienen plan y lo poco que han hecho en materia de seguridad no tuvo ningún resultado”, acusó Losada.

También podés leer Ficha limpia: Losada pide prohibir candidaturas a personas condenadas

Para la legisladora, este proyecto es “una respuesta contundente a la ineficiencia que tiene actualmente el gobernador Omar Perotti y su poco acercamiento a los santafesinos”. Según explicó, la iniciativa llama a coordinar “de forma urgente acciones efectivas entre el Poder Ejecutivo Nacional, la provincia y la Justicia Federal con el fin de garantizar la protección de la ciudadanía”. Además, supone la potestad de reasignar partidas presupuestarias, instalar una delegación de la AFI en Rosario, el envío de fuerzas federales a las zonas más calientes e incrementar la presencia de controles vehiculares particulares y de carga en rutas nacionales y provinciales que atraviesan la provincia.

Losada propone también “sumar tecnología satelital, digital y de georreferenciación que permita mejorar la eficiencia del trabajo de los organismos de seguridad y la firma de convenios con organismos dependientes de la provincia con el fin de potenciar la fiscalización y control de desarmaderos de automóviles y autopartes, armerías y locales de venta de armas de juego”.

Por último, plantea la conformación de un “Comité de Crisis”, conformado por representantes del Ministerio de Seguridad Provincial, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación, la Legislatura santafesina y quienes gobiernen las ciudades de Santa Fe y Rosario. “Vamos a pelear por todos los santafesinos, por todos los que quieren vivir en paz, salir a trabajar y disfrutar, por toda esa gente que es la que quiere construir un país mejor. No les vamos a soltar la mano”, concluyó.