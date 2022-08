Bullrich le bajó el tono a la pelea con Larreta: "La discusión está terminada"

Finalizado del almuerzo de la cúpula del PRO en la costanera norte, la titular nacional del partido, Patricia Bullrich, aseguró que "ya está terminada" la discusión interna que se inició a partir de sus críticas hacia la administración de Horacio Rodríguez Larreta por el operativo de seguridad dispuesto en torno a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los episodios sucedidos durante el fin de semana.

"La discusión ya está terminada", afirmó ante la consulta de la prensa y en sintonía con los dichos que pronunció después la diputada María Eugenia Vidal, quien aseguró que "las discusiones internas del partido no son de interés público" y que los debates que tengan que darse ocurrirán "hacia el interior".

"Nuestra obligación es gobernar la ciudad de Buenos Aires", sentenció.

El diputado nacional Diego Santilli desestimó la discusión interna porque, sostuvo, "la Argentina transita un momento muy complicado. "La ciudad no puede tolerar situaciones que tienen que ver con la violencia. Debe cuidar el orden público para que la gente pueda convivir y transitar", agregó y adelantó que el partido amarillo está "construyendo una alternativa para ganarle al kirchnerismo" en las próximas elecciones.

El presidente del partido en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, calificó como "buena" a la reunión y detalló que "se charló sobre los cruces en Recoleta y otros temas de lo que está pasando en el país". "El que resuelve es el jefe de Gobierno de la Ciudad, que es quien debe gobernar", afirmó y consideró que "cada uno puede dar una opinión" pero que la decisión final recae sobre Rodríguez Larreta.

Tras el almuerzo PRO, Larreta se reúne con la mesa porteña de JxC

Luego del almuerzo en cuestión, el jefe de gobierno porteño participará de un encuentro de la mesa porteña de Juntos por el Cambio que se realizará en Recoleta. La cita ya estaba programada previo al debate que se inició a partir del fuerte protagonismo que adquirió el oficialismo de la Ciudad en medio de la polémica iniciada por los cuestionamientos de Bullrich.

Según está confirmado, a la reunión asistirán el senador Martín Lousteau, los diputados Emiiano Yacobitti, Ricardo López Murphy y su par Paula Olivetto y los legisladores porteños Roberto García Moritán, Roy Cortina y Emmanuel Ferrario.

Ritondo tras las críticas de Bullrich: "El que gobierna es Larreta"

El diputado macrista Cristian Ritondo se metió en la pelea a cielo abierto entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, tras los cruces por la actuación del gobierno porteño frente a las manifestaciones en respaldo a la expresidenta, y pidió discutir las diferencias internas dentro del espacio. No obstante, se desmarcó de la jefa del PRO y aclaró: "Quien gobierna es Larreta".

"Los demás podemos dar una opinión, pero yo prefiero discutir las diferencias adentro", aseguró en la previa al almuerzo que compartía la dirigencia del partido este martes.

De todas formas, el legislador buscó conciliar con la ex ministra de Seguridad y reparó en que "Patricia tiene una mirada que todo el mundo sabe, es una experta en seguridad.

"Yo creo que no es una discusión que tengan que tener sobre el tema del vallado, ni que haya que profundizar. El intento de Horacio tiene que ver con proteger a los ciudadanos", evaluó.

Larreta le pidió a CFK "no echar más leña al fuego"

El jefe de Gobierno porteño le pidió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que "no siga echando más nafta al fuego" y anunció que ya fue apelado el fallo del juez Roberto Gallardo que ordena retirar el vallado dispuesto en las inmediaciones de la casa de la expresidenta, en Recoleta.

"A usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia, que no siga echando más nafta al fuego con sus declaraciones. La violencia es el límite y nunca se combate con más violencia, al revés, es apelando a la paz social”, sostuvo.

En esa línea, definió a las expresiones de la exjefa de estado como "distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país”.

El alcalde porteño formuló sus dichos durante una visita que realizó este martes al Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, donde manifestó su “orgullo” por la actuación policial durante el operativo que la fuerza desplegó el sábado en los alrededores del domicilio de la exmandataria.

"Estoy orgulloso, lo hicieron con muchísima responsabilidad, aun cuando fueron agredidos y terminamos con 20 efectivos heridos. No hubo un solo manifestante herido, lo cual es una muestra más del profesionalismo de la Policía", manifestó y remarcó que "solo en la Argentina uno puede tomar como una provocación el hecho de poner una valla".

En cuanto al fallo judicial, indicó que ya fue apelado y que el magistrado será recusado.

"Ayer vimos cómo un juez, que está públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema, dictó un fallo en el que intenta de forma muy confusa que liberemos la calle. Nadie nos puede obligar a no ejercer nuestras obligaciones, no nos vamos a correr de la obligación de cuidar a los vecinos de la ciudad", señaló.