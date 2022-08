Las vallas de Larreta también ceban a los halcones bonaerenses

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Para algunos de los principales exponentes bonaerenses del ala dura de Propuesta Republicana (PRO), la maniobra política del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, de disponer un mega operativo policial seguido de represión en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández, fue insuficiente en términos de gestión y erróneo en su idea de posicionarse como un presidencialista que contraste con el kirchnerismo. Dirigentes que reportan a la tropa halcón estima que el desenlace los posiciona mejor dentro de la interna amarilla, en la que -afirman- tienen más chances de avanzar sobre sus adversarios porque polarizan mejor con el cristinismo.

De alguna manera lo remarcó en público la propia presidenta del partido amarillo, Patricia Bullrich, al decir que busca “representar un Juntos por el Cambio que no se deje manejar por el kirchnerismo”, aunque también otros referentes que trabajan tanto en su candidatura presidencial como en la de del exmandatario Mauricio Macri, el líder por excelencia de los halcones del PRO aún no lanzado pero que se mueve en modo proselitista. “A mí me parece que cuando vos ya tomás una decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidar a la vicepresidenta y a los vecinos, la tenés que mantener. Si poner las vallas fue un error, sacarlas acrecentó ese error; las tenés que mantener”, disparó la exministra.

La definición de la Bullrich encontró respaldo también en el exsenador Federico Pinedo, que aseguró en su cuenta oficial de Twitter que la presidenta PRO “no dijo nada diferente de lo que dijo en los últimos siete años en materia de seguridad” y que “la inflación, la inseguridad y la defensa de las instituciones son nuestros adversarios”.

“Lo que le pasó a Horacio con las vallas, de ponerlas para contener la movilización, pero después sacarlas porque vio que lo podía perjudicar, es lo que le pasa siempre en términos políticos: no logra encausar una estrategia y se mueve en base a especulaciones. Ahí es donde sin hacer mucho le gana Mauricio y Patricia”, fustigó un dirigente del conurbano que reporta al ala dura amarilla.

Intendentes que ven con buenos ojos un lanzamiento de Macri coinciden con parte de esta lectura e incluso suman que “fue un error haber puestos las vallas”, porque con eso logró “concentrar en un sólo punto distintas movilizaciones minoritarias y aisladas” al mismo tiempo que “le dio el argumento al kirchnerismo de victimizarse nuevamente”. “Si ponés las vallas porque creíste que esa era la forma de contener el desorden, no podés sacarlas unas horas después; tenés que ir a fondo y eso no lo hizo”, agregó la fuente.

Al otro lado de la interna, pocas voces salieron en defensa de Larreta. Quien sí lo hizo fue su secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro. “Me llaman mucho la atención las declaraciones de Patricia Bullrich sobre el accionar de la Policía de la Ciudad”, dijo y argumentó que los efectivos que reprimieron y dispusieron vallas actuaron con “profesionalismo y responsabilidad, sin dejarse amedrentar incluso por dirigentes políticos devenidos en manifestantes”, quizá en referencia al diputado nacional Máximo Kirchner, el legislador provincial Matías Molle y el expresidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados bonaerense Facundo Tignaneli, éstos dos últimos, detenidos por la Policía.