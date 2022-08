Con discurso a lo CFK, Máximo Kirchner volvió a la confrontación dura con Macri

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) En su primera aparición pública tras el pedido de 12 años de prisión contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, lejos de centrarse en la persecución política de la que, denuncia el peronismo, es objeto su madre y que tiene movilizada a la militancia de todas las tribus del Frente de Todos, Máximo Kirchner apuntó este viernes contra el expresidente Mauricio Macri, a quien volvió a ubicar en el centro de la escena. Lo hizo durante un acto de la UOM en Avellaneda con un discurso a lo CFK, extensísimo, cargado de gestualidad y acompañado de videos y tapas de diarios, durante el cual también fustigó al poder económico y a los medios de comunicación hegemónicos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la “derecha argentina”, a la que tildó de “mediocre”. Además, intentó clavar una cuña en la coalición opositora con un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta: le sugirió que, si quiere gobernar, se anime, “no se deje extorsionar” y “se le pare de manos” al fundador del PRO. No es momento de interna todista, es tiempo de guerra para afuera, de grieta.

“Volví a la leer el acuerdo con el Fondo y no lo votaría de vuelta, que nadie se distraiga”, dijo Kirchner en el arranque de su discurso de casi dos horas, que fue seguido en silencio y con atención por la dirigencia sindical y la militancia. Y rápidamente comenzó a cuestionar la gestión del expresidente, sus consecuencias y su rol en la actualidad. Tras exhibir un video, refutó las palabras del ingeniero, quien horas antes había asegurado que aquel endeudamiento que tomó por 45.000 millones de dólares fue un acuerdo que apoyaron “todos los países del mundo” para “ayudar”. “Los mercados de capitales vinieron a hacer grandes ganancias mientras los trabajadores y trabajadoras se derrumbaban”, dijo Kirchner y recordó que el préstamo “fue político” y para que “Macri ganara las elecciones”.

Tildó a la “derecha argentina” de “mediocre”, un sector que -dijo- porque “tiene mucha plata cree que piensa mejor que el resto” y se ríe de quienes “tienen la piel más oscura”. Cuestionó al expresidente por sus expresiones a favor de una reforma laboral inmediata en caso de asumir su espacio nuevamente el gobierno. “Volvió con el latiguillo de la reforma laboral ¡otra vez el chancho arriba de la carretilla!”, ironizó y recordó que en tiempos de CFK el reparto era 50-50 entre el capital y el trabajo y hoy es de 60-40, lo que atribuyó, en gran medida, a las políticas aplicadas por Cambiemos.

También habló en duros términos de Larreta. “Al jefe de Gobierno le detonaron prácticamente la vida espiándolo. ¿Cuán poca dignidad hay que tener para seguir en un espacio político cuyo líder espía a sus propios dirigentes? Anímense”, arengó a la oposición.

"Me comprometo con esos dirigentes que hoy están secuestrados por Macri a no usar políticamente nada que Macri ventile de ellos, para que se lo puedan sacar de encima. No vamos a especular con los que extorsionan a sus propios dirigentes. Hay que sacarse la pata de encima”, continuó para completar con un mensaje directo a Larreta: “Si aspira realmente a gobernar, que se le pare de manos y le demuestre a los argentinos que por más que tiene otras ideas tiene el coraje por no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina en cuatro años”.

De manera colateral, hubo algunos mensajes hacia adentro de la coalición oficialista. Recordó cómo a él y un grupo de legisladores les “llenaban la cara de dedos” en las votaciones cuando eran oposición y el oficialismo contaba con el acompañamiento del denominado “peronismo racional”, o cuando dijo que no se trata de solo “primeros los últimos”, una frase que suele repetir el presidente Alberto Fernández.

Fue recién sobre el cierre de su discurso que retomó la situación judicial de la vicepresidenta. Agradeció el apoyo que le están brindando, pero dijo rápidamente que lo que él quiere es “defender un país en serio” y que si a Cristina la está defendiendo la gente es porque “pulsó en favor de la gente”. “La mejor manera de defender a quien queramos defender es defender los intereses de nuestra patria, porque van a venir por la flexibilización laboral e impositiva, porque nos están extorsionando todos los días”.

Arriba del escenario, Kirchner estuvo acompañado de Walter Correa (ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires), Abel Furlán (secretario general de la UOM), Daniel Daporta (secretario general del sindicato filial Avellaneda) y los secretarios generales regionales Adrián Pérez (Quilmes), Esteban Cabello (La Matanza), Gabriela Vélez (Avellaneda), Diego Espeche (San Miguel), Karina Ortiz (Avellaneda) y Osvaldo Lovato (San Martín).