El Presidente reveló que recibió amenazas "de muerte"

El presidente Alberto Fernández reveló este jueves que recibió amenazas de muerte, aunque evitó dar precisiones ya que el caso está en manos de la Policía Federal. La confesión fue en el contexto de la tensión social que, según admitió, se acrecentó en los últimos días y que se evidenció con hechos de violencia tras el pedido de condena a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

"Todos recibimos amenazas, no es la primera vez, tampoco me preocupo mucho. No puedo contar demasiado, pero está trabajando la Policía Federal", sostuvo en declaraciones a El Destape Radio y, ante la repregunta, aclaró que fueron "amenazas de muerte".

En ese sentido, el jefe de Estado remarcó que en los últimos días "lo que se está viendo es un caudal de un grupo de gente que realiza ataques y agravios, incluida violencia física que es insostenible" .

"Es insoportable esta vida (...) No me preocupa que salgamos a la calle, tampoco que salgan los otros (en relación a los sectores de la oposición), pero lo que espero es que sea en un ambiente democrático", agregó.

En tanto, señaló que uno de los factores que alientan a este tipo de situaciones es el mensaje que se reproduce en los medios de comunicación.

"Mucha gente ve las cosas que se escriben y dicen en los medios y realmente piensa que las cosas son así. están transmitiendo y sumándole opinión tendenciosa. Entiendo que estamos viviendo un momento muy singular, soy un hombre del estado de Derecho en toda su dimensión, el Estado de derecho está en riesgo", manifestó.