Respaldo de asociaciones civiles a la ley de alcohol cero al volante

La Comisión de Transporte, que preside el diputado radical Jorge Rizzotti, continúa con en el análisis del proyecto de alcohol cero al volante. Las distintas iniciativas presentadas al respecto tienen como objetivo prohibir a nivel nacional la conducción de vehículos después de ingerir cualquier bebida alcohólica.

Durante la reunión que se llevó adelante este martes, el jefe de toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damín, explicó la implicancia del consumo de alcohol. “Es un depresor del sistema nervioso central, un anestésico. Va acompañado de una disminución de reacción, de los reflejos y disminución de la capacidad para advertir un riesgo, medir un peligro y tomar una decisión; esto es crucial a la hora de conducir porque si uno no puede advertir el riesgo a la velocidad que corresponde y tomar la decisión adecuada, esto termina generando un siniestro”, detalló.



Además, el médico habló sobre la problemática del consumo en los jóvenes y remarcó que "el 54% de los adolescentes de 12 a 17 años consume alcohol”. “Es indispensable tener una ley de alcohol cero, acá no pedimos una ley seca o que no se venda alcohol pero sí las limitaciones y las responsabilidades del conductor, el concepto tiene que ser cero”, enfatizó.

Por parte de la mesa chubutense de víctimas viales, Carlos Silvestre contó la experiencia en su provincia, donde rige la ley. “Todos coincidimos en que el concepto de tolerancia cero de alcohol al volante va a ser consagrado ley después de largos años de lucha. Todas las víctimas sufrimos en carne propia el tortuoso camino hacia la búsqueda de justicia luego de un siniestro consumado. En esa narrativa hay consenso absoluto pero cuando se propone morigerar ese sufrimiento y aggiornarlo el Código que modifica las penalidades siempre es extemporáneo”, dijo.



Participaron lapresidenta Fundación Estrellas Amarillas- La Pampa, Silvia González; Norma Bonelli de la Asociación Civil Carla Arduini; y Mariana Sena, secretaria Asociación Compromiso Vial, entre otros.