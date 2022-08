Los movimientos sociales oficialistas, lejos del operativo respaldo a CFK

El operativo oficial de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, quien está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita y enfrenta un pedido de 12 años de prisión e "inhabilitación especial perpetua" para ejercer cargos públicos, no contó con el apoyo de los movimientos sociales oficialistas, que aún están enojados con la vicepresidenta por sus críticas hacia la “tercerización” de los planes sociales.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

El Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, se mantuvo en silencio en medio de una jornada en la que la dirigencia salió a denunciar una "persecución judicial y mediática" contra la expresidenta. El mutismo de la organización que lidera el secretario de Economía Social no llamó la atención. La relación entre el dirigente y la vicepresidenta es nula y, de hecho, en junio supieron intercambiar dardos por el control de los planes sociales. En un acto en Avellaneda, la titular del Senado pidió que el Estado audite los planes sociales y las asistencias, que desde su visión no pueden seguir tercerizadas. “El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que nos den el alta y la baja”, disparó. Con celeridad, la frase contó con réplica por parte del Evita, que respaldo al Presidente y aseguró que reducir la economía popular a los planes sociales es negar la realidad.

En Somos Barrios de Pie, el espacio que conduce Daniel Menéndez, Subsecretario de Políticas de Integración y Formación del ministerio de Desarrollo Social, también eligieron esquivar el tema. Todavía guardan cierto recelo por los conceptos que tuvo la expresidenta, pero su máximo referente usó Twitter para denunciar -a modo personal- que el poder judicial busca proscribir a Kirchner.

También podés leer La CGT se sube al operativo oficial por Cristina Kirchner

“Es lamentable ver como hoy en día el único objetivo de algunos miembros del poder judicial es proscribir a @CFKArgentina. No les interesa la justicia ni la democracia, solo responden a ciertos intereses políticos”, explicó el funcionario.

Mientras que la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), otra organización con sintonía con la coalición oficial, de hecho adelantó que estará colaborando con el equipo de Sergio Massa y las universidades en las auditorías de los planes sociales, tampoco se subió al clamor por CFK. Hay un motivo: como le explican a Letra P, cada organización y dirigente que integra el sindicato es libre de dar su mirada pero ante estos casos no hay postura colectiva. Gildo Onorato, miembro del colectivo, solo mencionó que en Argentina hay “presunción de inocencia”.