Con el diario del lunes, Macri reivindica su estallido de agosto de 2019

El expresidente Mauricio Macri está convencido de que hay una reivindicación de su mandato, de sus ideas y hasta de sus formas en marcha por la crisis económica y política que azota a la administración de Alberto Fernández. No duda en poner sobre la mesa sus pronósticos de 2019. Con el diario del lunes en la mano, el exmandatario lanzó una campaña con alguna de las frases de su conferencia de prensa posterior a la derrota de las PASO 2019 y dejó un mensaje subterráneo para quienes, en ese entonces, presionaron para que pidiera disculpas.

La estrategia en redes consistió en la publicación de cuatro fragmentos de ese discurso en el tercer aniversario del mismo. Cada uno cuenta con la hora exacta en la que dijo cada frase. Apuntan a cuestiones que Macri sostenía que sucederían ante la casi segura llegada del Frente de Todos al poder. La falta de confianza de los mercados ante la presencia de Cristina Fernández de Kirchner y la convicción de que se repetirían las mismas políticas de años atrás y la dificultad que veía para la articulación de los tres socios de la coalición gobernante fueron los ejes centrales de esa conferencia.

El sentido del mensaje que publicaron figuras cercanas a Macri (el intendente de Pinamar, Martín Yeza, y el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis, por ejemplo) y se preparaba para postear el propio expresidente no era solamente una forma de decirle a la sociedad argentina “yo les dije”, sino una revancha contra quienes lo acompañan hace décadas. Para entenderlo, hay que retrotraerse a las horas posteriores a esa conferencia de prensa explosiva, en las que la plana mayor de Juntos por el Cambio (JxC) sostuvo que el expresidente retó con sus palabras a la población por el mero hecho de no haberlo votado. Todo esto, consideraron, ameritaba un pedido de disculpas.

En el entorno del ingeniero se preocupan en selñalar´a dos personas en particular, Maria Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, como "los principales impulsores de esa acción", que se terminó concretando poco después cuando Macri, en un mensaje grabado, dijo que había escuchado a la sociedad, que entendía el motivo del voto al Frente de Todos y extendía un pedido de disculpas. “Todos me atacaron por lo que dije en la conferencia post-PASO. Hasta me obligaron a pedir perdón”, se queja Macri en privado, según reconstruyó Letra P.

La jugada es otra fase en el proceso de reivindicación que busca Macri. Con la incógnita sobre si irá o no por un segundo tiempo, el expresidente decidió dar un mensaje claro antes de sentarse, este viernes a la mesa con sus colegas del PRO en Happening, donde lo esperaban para criticarlo por sospechar que estaba detrás de los embates de la exdiputada Elisa Carrió.