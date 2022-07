Larreta criticó la "irresponsabilidad" del Gobierno: "Así no se gobierna"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se quejó de “la falta de responsabilidad” de la coalición gobernante que agrava a la crisis económica de la Argentina. Además, consideró que el enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “empeora la situación” y, en tono electoralista, aprovechó la ocasión para reafirmar que quiere "sacar el país adelante”.

“Los argentinos estamos viviendo una crisis que no nos merecemos. La Argentina tiene graves problemas estructurales, pero es la falta de responsabilidad del gobierno la que empeora la situación. La inflación desbocada y la falta de trabajo se suman a una inseguridad que ya era intolerable. Todo en un contexto económico imposible de prever”, escribió en su cuenta de Twitter.

Un día después de que se iniciara la nueva etapa en el Ministerio de Economía, tras un fin de semana convulsionado por la salida del ahora exministro Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis, el alcalde de la Ciudad remarcó que “gobernar es dar certezas, traer tranquilidad y, sobre todo, tener un plan con medidas concretas para enfrentar la realidad”.

“Sin embargo, todos los días los argentinos recibimos lo contrario. Conflictos internos, irresponsabilidad e improvisación. Así no se gobierna. Así no se saca un país adelante. Así no se cuida a la gente”, agregó en su extenso hilo en la red social al que tituló "La Argentina merece mucho más que esta pelea interna".

En ese sentido, afirmó que “los países que salen adelante son países que ponen el foco y la energía en un plan y en una visión, más allá de las personas” y evaluó que “ningún iluminado salva un país”, sino “una visión compartida y el trabajo de millones de personas esforzándose juntas para hacerla realidad, más allá de sus diferencias”.

“En Juntos por el Cambio estamos trabajando con muchísima responsabilidad institucional en el armado del plan y de los equipos para llevarlo adelante. Somos una coalición que no improvisa, sino que se prepara. Yo estoy comprometido con esta tarea. Y voy a trabajar siempre con todos los que formamos Juntos por el Cambio para sacar el país adelante”, señaló en modo campaña electoral.