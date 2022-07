Más de Batakis: devaluación no, controles de precios y retoques a metas FMI

En el primer día de su gestión como ministra de Economía, Silvina Batakis consideró que el tipo de cambio se encuentra en un "nivel competitivo", lo cual descarta en primer término una devaluación, confirmó que avanzará con la segmentación de tarifas para disminuir los subsidios en el área de energía y advirtió que "seguramente habrá algunas modificaciones" en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Tenemos que ser realistas y honestos: las tensiones van a existir, pero tenemos que trabajar de manera conjunta, el acuerdo tenemos que cumplirlo", manifestó, en declaraciones a El Destape Radio, recordó que "se cumplió (con lo pactado) el primer trimestre" y adelantó que este miércoles tomará contacto con el organismo de crédito para ir "monitoreando las variables".

En tanto, afirmó que es necesario que "los exportadores exporten más", que "no especulen con lo que van a hacer el mes que viene" y que para eso se cuenta con un Tipo de Cambio Multilateral que está "en niveles competitivos como en otros momentos de la Argentina".

Por otra parte, se refirió a la problemática de la inflación y desestimó que los salarios sean la causa de las variaciones. Ante eso, afirmó que el objetivo del Gobierno es "no sólo recuperar lo perdido (en términos reales) sino también ganar" poder adquisitivo, pero admitió que "eso va a llevar tiempo".



"Va a ser difícil y no vamos a recuperar el 100 por ciento de esa pérdida en poquitos meses" y recordó que "en el último año de la gestión anterior, los salarios cayeron muchísimo y la inflación fue del 54 por ciento".

En esa línea, la reemplazante de Martín Guzmán señaló que si bien "mucho se ha dicho de la multicausalidad de la inflación", es importante "identificar claramente cuáles son las causas y qué ponderación les da".

"La inercia es una de esas múltiples causas y es entendible en algún punto porque la sociedad trata de preservar el poder adquisitivo de los ingresos. Lo que sí no se pueden admitir son los movimientos especulativos. Si bien reconocemos que son muchas las causas de la inflación, esperar que una Secretaría de Comercio pueda controlar los precios es muy ingenuo y no es la tarea que me encomendaron”, manifestó en relación a los controles del valor al que se venden los productos en los supermercados.