En otro día de furia, el Presidente recibió a Batakis y Pesce en la Casa Rosada

En medio de la tormenta económica y de un viernes frenético, con una dispara del dólar blue en el mercado paralelo que empujó un miniferiado cambiario en las cuevas, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a la ministra de Economía, Silvina Batakis, y al titular del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce.

Según pudo saber Letra P, el encuentro, que se desarrolló en el despacho presidencial ubicado en el primer piso de Balcarce 50 y se extendió por dos horas, fue parte de la “agenda de trabajo prevista”, que incluye el análisis de acciones tendientes a estabilizar el mercado. “Hay reunión, pero nada de urgencia”, indicó a este portal alguien del entorno de Pesce. Desde su desembarco en el gabinete, tras la sorpresiva salida de Martín Guzmán, la ministra mantuvo una serie de reuniones con el jefe de Estado.

El cónclave de este viernes suscitaba particular atención en virtud del subibaja que registró el dólar ilegal, que, luego de tocar los 350 pesos, cerró en $338. En lo que va de julio, el tipo de cambio paralelo cosechó un aumento sostenido de 100 pesos y amenaza con impactar en la inflación al generar una brecha cambiaria del 160%.

En la previa al encuentro con Batakis y Pesce, durante un acto en el Museo del Bicentenario, el Presidente reconoció que “los tiempos” que vive el Gobierno “son muy difíciles”, pero aseguró que le va a “poner el pecho” a cada uno de los problemas, “como los desafíos del pasado”. “Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer”, manifestó rodeado de 16 autoridades provinciales, algunas de las cuales participaron de manera virtual.

“Les pido que recuerden: a ninguno de los problemas escapé. Tuve que discutir y superé los problemas que el (Fondo Monetario Internacional) FMI generaba. Todo eso lo tuve que hacer en una pandemia que nadie sabía cómo sobrellevarla. Toda la economía se desarrolla, no se paró en ningún lado, sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos”, agregó y profundizó en un mensaje contra el sector agrario: “El desafío de enfrentar la inflación, a los que especulan con el dólar, a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”.