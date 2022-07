Ritondo llevó su campaña a la Cuarta y agitó a la militancia vidalista

El presidente del bloque de Propuesta Republicana (PRO) en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, participó este viernes de un plenario partidario en la Cuarta sección electoral con militantes que promueven su candidatura a gobernador en 2023. En esta instancia, los instó a "caminar y sumar" para intentar recuperar el poder en nación y la provincia de Buenos Aires. También, visitó a productores agropecuarios y reiteró su respaldo al sector, al que definió como "el motor estratégico del desarrollo nacional en la creación de valor y de trabajo de calidad".

“Somos una provincia potente que está desgobernada y que posee todas las capacidades naturales y humanas para colaborar en el despegue del país. Por su historia, su identidad inconfundible y su peso económico específico nuestra querida provincia volverá a ser el orgullo de los argentinos”, remarcó Ritondo en el marco de su recorrida por Alberti, que incluyó un plenario con referentes de este distrito y, luego, una reunión con Francisco Bauschen, director de Terra Verde Insumos SA, que se dedica al acopio, acondicionamiento y comercialización de granos, y con Eduardo Beraza, de la empresa familiar homónima, que opera en el mercado agropecuario.

“Me siento muy agradecido por estas expresiones de apoyo que nos sirven, no solo en lo personal, sino también a nivel del conjunto, tanto en el PRO como en Juntos por el Cambio. Nosotros entendemos que cada dirigente que camina y suma es un aporte inmejorable para recuperar la provincia y la nación en 2023, generando una nueva esperanza que nos saque del abandono, el desorden y el desgobierno en que nos ha hundido el kirchnerismo”, agregó el diputado nacional que responde a la exgobernadora María Eugenia Vidal.

Concurrieron al plenario de la Cuarta sección electoral militantes de diez de los 19 distritos que la componen. Estuvo acompañado además por el intendente de Villegas, Eduardo Campana, el diputado nacional Pablo Torello, el legislador provincial Axel Campbell y la legisladora provincial Anastasia Ramos. Según precisaron en el equipo de comunicación de Ritondo, la organización de la reunión política corrió por cuenta del referente de Junín Pablo Kenny.

Tal como dio cuenta Letra P, Ritondo busca instalar su figura y ampliar sus márgenes de influencia política para intentar meterse en la amplia terna de candidatos a gobernador que tiene el partido amarillo, en el que sobresale también el diputado nacional Diego Santilli, que cuenta con el respaldo del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, al igual que el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que para tal objetivo retomó sus vínculos históricos con el expresidente Mauricio Macri. También, algo más atrás en esta disputa interna está el jefe comunal de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, que es promovido por la presidenta nacional del PRO, Patricia Bullrich.

Además, el diputado provincial Campbell sostuvo “La Provincia tiene una potencialidad enorme que hoy está anulada por la mala gestión del gobernador (Axel) Kicillof y del kirchnerismo, que es experto en desaprovechar oportunidades. Sin embargo, en cada recorrido que realizamos junto a Cristian, nos encontramos con un montón de gente que no se resigna, que no baja los brazos, y que nos pide que no aflojemos”.