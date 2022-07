La apuesta de Manes y Abad para desafiar al PRO en la capital bonaerense

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) En la doble tarea de impulsar el vuelo nacional de la figura de Facundo Manes y, al mismo tiempo, sembrar candidaturas propias en los 135 distritos de la provincia, la UCR bonaerense conducida por Maximiliano Abad comenzó a delinear su apuesta en La Plata con un espacio que se encamina a desafiar el liderazgo que en la ciudad de las diagonales mantiene el PRO, con el intendente Julio Garro transitando su segundo mandato. Se trata de “Avancemos”, estructura presentada en sociedad días atrás y que tiene entre sus principales referentes al expresidente de la Juventud Radical bonaerense, Pablo Juliano.

Al destacar que “la sintonía fina con Facundo (Manes) y con Maxi (Abad) es absoluta”, Juliano señaló a Letra P que el lanzamiento de Avancemos insta a que el radicalismo platense “adopte otro semblante” e “incursione en el camino de la renovación” con el objetivo de ganar competitividad para 2023. En ese sentido, aseguró que la intención es que el partido tenga una lista propia que compita en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de JxC. “Queremos que el radicalismo de La Plata asuma el protagonismo que ya tiene el partido en la provincia”, sostuvo.

Además de Abad, en el locro de lanzamiento del espacio -el fin de semana pasado- estuvieron las principales referencias del oficialismo partidario a nivel local, desde el diputado nacional Miguel Bazze pasando por los diputados provinciales Claudio Frangul y Valentín Miranda hasta el presidente de la Junta Central platense, el concejal Diego Rovella.

Pero el abanico radical en la capital bonaerense también se compone de otros sectores, como Evolución (donde se alistan referencias como el funcionario municipal Pablo Nicoletti y la concejala Manuela Forneris) y el armado que encabeza el possista Hugo Armellino, donde también articulan dirigentes alineados a Federico Storani. Ese paisaje interno se plasmó en disputa durante las elecciones partidarias de marzo de 2021.

Consultado sobre la foto actual de esa interna del radicalismo platense y cómo se para su espacio en ese esquema, Juliano recalcó: “Avancemos es garantía de trabajo en unidad, no nos da lo mismo que falte gente en la mesa política del radicalismo. Y es una construcción colectiva, no es con estelaridades”. Y subrayó: “En 2023, nosotros vamos a trabajar para que el radicalismo esté fortalecido y con candidaturas propias”.

Con esas premisas, tiró la pelota hacia los otros rincones internos: “Cuando uno no quiere, dos no pueden. En ese aspecto, dependerá de los otros sectores. Sea a través de una interna o del escenario que se tenga que dar, el radicalismo, desde nuestra posición, tiene que verse fortalecido y el año que viene tiene que estar unificado. Se puede dar un diálogo, probablemente antes de la renovación de autoridades tengamos la interna. Que eso no haga mella, sino que es el momento para plantear esto. Tenemos que estar unificados, no puede haber nadie que rompa filas y esté por fuera del esquema. El año pasado hubo una interna en marzo y se llegó a las PASO con todo el radicalismo en un mismo lugar. Vamos a reproducir eso, pero dándole más volumen, mayor posicionamiento en los temas”.

En este contexto, el armado platense referenciado con Manes y Abad tiene previsto hacia la segunda mitad de agosto comenzar a moldear su think tank local en interacción con la Fundación Poder, usina de pensamiento del radicalismo provincial. Bajo ese paraguas, en Avancemos buscarán sedimentar una batería de propuestas que definan un perfil distintivo de la propuesta radical, que marque sus matices respecto al PRO.

“Hay una mirada de la ciudad que es estratégica para nosotros”, señaló Juliano para focalizar sobre la periferia platense y en aspectos que tienen que ver “con la movilidad, la perspectiva de una ciudad verde, solidaria. No podés caer en los tradicionales temas de recolección de residuos, la poda no puede ser tala. Celebramos la apertura de comercios gastronómicos, lo cierto es que eso tiene que tener una mirada más profunda. El 70% de los platenses tienen que tomar más de dos colectivos si quieren ir a estudiar, a trabajar. Hay que contemplar el hecho de las paradas, la inseguridad, hay una agenda que es más profunda”.

El dirigente propone plantear hacia dónde crece La Plata, cuál es su futuro con respecto al turismo, al rol que tenía la ciudad cuando era un “mega hotel de estudiantes”, cosas que la pandemia cambió, puntualizó a la vez que, abordado sobre posibles candidaturas, marcó: “Maxi (Abad) nos hace una convocatoria amplia, colectiva, profesionalizada y hoy, más que poner un nombre y apellido, estamos preocupados en ir delimitando ese campo donde se va a disputar eso, que es más por arriba. Es el recorrido que está llevando a cabo Facundo en esta convocatoria, discutir el paradigma de hacia dónde tiene que crecer la Argentina”.