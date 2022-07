Cruje el bloque libertario en la Legislatura bonaerense

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) “En esta sesión no hay ruptura, en la próxima no sé”. Con esa frase, uno de los tres integrantes del bloque legislativo bonaerense que responde a José Luis Espert sintetizó la silenciosa guerra interna entre este sector y el que conduce Javier Milei. El quid de la cuestión es el rumbo del conglomerado liberal y la estrategia electoral para 2023. La tropa bonaerense, que excede a los dos diputados y una diputada provincial que tiene Avanza Libertad en la Legislatura, le exige al economista que fue compañero de fórmula de Carolina Piparo alejarse de un posible acuerdo político con Juntos por el Cambio, si es que desea mantener su influencia en la provincia de Buenos Aires. Según pudo saber Letra P, para evitar la ruptura propusieron de manera explícita una salida consensuada: Milei presidente, Espert gobernador.

El bloque Avanza Libertad está compuesto por los diputados Guillermo Castello (jefe del espacio, proveniente de la Sexta sección) y Nahuel Sotelo y la diputada Constanza Moragues Santos. Los dos últimos, representantes de la Tercera sección, tienen una postura más radical, cercana a Milei.

Los dirigentes provinciales no tienen la certeza, pese a que en algunas reuniones partidarias en territorio bonaerense se lo consultaron, pero creen que Espert busca sostener el volumen electoral que consiguió en las últimas elecciones y crecer un poco como marcan algunas encuestas privadas para cerrar un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta en el tramo final del cierre de listas. “Con las palomas, a ningún lado”, repite la tropa más rabiosa. Es por eso que, si bien reconocen que no están en condiciones de ganar la presidencia y la gobernación del principal padrón electoral del país el año próximo, sí están dadas las condiciones para sentar las bases del voto de extrema derecha pensando al largo plazo. Y eso no se logra junto al jefe de la Ciudad.

La traducción llana de esta idea es sumar nuevas bancas en el Congreso de la Nación, la Legislatura bonaerense y los concejos deliberantes de ciudades de todo el país, a las que ya tienen por separado Espert y Milei, para desde ahí construir una “plataforma de gobierno seria” para 2027. Otras fuentes consultadas por este medio analizaron incluso que una postura intermedia entre un proyecto de largo plazo de cinco años y otro más corto como el de ir por adentro de Juntos por el Cambio sería hacer valer sus votos en un eventual balotaje presidencial.

De todos modos, distintas voces consultadas coincidieron que lo primordial es la unidad, de ahí que le hayan propuesto a Espert bajar sus pretensiones presidencialistas para no dividir el voto de extrema derecha y acompañar el proyecto Milei. “Para nosotros, Milei presidente y Espert gobernador es la mejor propuesta”, remarcó un dirigente de Avanza Libertad que, junto a otros, intenta sumar voluntades afines a estas ideas como Republicanos Unidos o el Partido Demócrata.

Con advertencia rupturista y todo, el bloque de Avanza Libertad bajó a la sesión de este jueves de manera conjunta, aunque en el territorio no siempre sucede lo mismo. De hecho, en el fallido acto de Milei en el Club Porvenir de Lanús asistieron el diputado Sotelo y la diputada Moragues Santos, mientras que Castello prefirió rechazar la invitación del economista de pelos revueltos para evitar una lectura política de respaldo directo hacia él en el medio de las tensiones. Como sea, los tres continúan pregonando la unidad y sus agendas legislativas.

Castello promueve un proyecto de ley para quitarle los planes sociales a quienes tomen tierras, mientras que Sotelo intenta avanzar con una iniciativa para que los extranjeros paguen por el sistema de salud público en la provincia.