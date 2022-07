Operativo ampliación: la UCR santafesina insiste con el frente de frentes

SANTA FE (Corresponsalía) La conducción de la UCR de esta provincia, representada por el presidente del partido, Felipe Michlig, el exintendente santafesino José Corral y el diputado Julián Galdeano, se reunió este martes con la Coalición Cívica (CC) y también con el Partido Demócrata Progresista (PDP) en la ciudad de Rosario con el objetivo de estirar los tentáculos de Juntos por el Cambio (JxC), fortalecer el espacio y armar la mesa de la coalición.

El radicalismo, con representantes de las distintas líneas internas, se reunió con la Coalición Cívica en uno de los locales de JxC. Por el espacio liderado por Elisa “Lilita” Carrió se sentaron la presidenta del partido, Lucila Lehmann, y Gerardo Colotti. Además de analizar la actualidad política, el eje estuvo puesto en la necesidad de intentar ampliar el espacio opositor: “Queremos buscar la conformación de un frente más amplio en el futuro para que tengamos mayor certeza de poder ganar Santa Fe”, le dijo a Letra P una fuente conocedora de las jugadas radicales.

Hace algunas semanas, tal como contó Letra P, integrantes de la CC quemaron puentes con parte del Partido Socialista al considerar al exgobernador Antonio Bonfatti como un límite al que no debía someterse el posible armado opositor. “El frente de frentes en Santa Fe significa volver a llevar al poder a quienes fueron responsables del narcotráfico en la provincia", había dicho Carrió. Si bien en el espacio no cambiaron de opinión, la espuma parece haber bajado y dicen que el problema no es con el socialismo, sino con personas en particular.

En el encuentro de este martes ambos partidos buscaron quitarle dramatismo a aquellas palabras. “La objeción de la Coalición no es con el partido, por lo que no veo que pueda molestar. Después terminan habiendo PASO y se ordena”, le comentó a este medio un referente ucerreísta.

Arrimen las sillas que se arma la mesa

Otro punto de la reunión fue la conformación y convocatoria a la mesa provincial de Juntos por el Cambio, planteada en principio para agosto, seguramente en la primera quincena del mes. La idea es trabajar, junto al PRO, “temas nacionales”. En la UCR creen que hay que abordar una agenda que sea propia de la coalición. “Los temas de la provincia, salvo excepciones, vamos a trabajarlos en conjunto con toda la oposición, aunque a veces hay algunas diferencias en la cuestión nacional”, argumentaron.

Reunión con el PDP

El encuentro con el Partido Demócrata Progresista se concretó en el local del partido que integra el interbloque del Frente Progresista en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Estuvo presente el legislador Gabriel Real, junto a presidentes comunales, concejales y concejalas del sector. Se sumó a las filas radicales el diputado Maximiliano Pullaro.

“La coincidencia con el PDP fue la necesidad de ampliar el espacio opositor o conformar una coalición nueva lo más amplia posible”, detalló un dirigente radical. A su vez indicaron que con los demócratas progresistas hay “una historia de décadas de alianzas y competencias”.