La oposición, unida, pone condiciones a Perotti por la deuda con la Nación

Sin ahorrar críticas al gobernador Omar Perotti por el acuerdo que firmó con la Nación por la deuda histórica por coparticipación, todo el arco opositor santafesino planteó una suerte de pliego de condiciones para "mejorar" el convenio "para que las decisiones futuras del gobierno provincial no incrementen los daños, perjudicando aún más a la sociedad y con ello a los gobiernos locales", según señalaron en un comunicado conjunto que lleva las firmas de autoridades partidarias, legisladores y legisladoras provinciales y los foros de intendencias y presidencias comunales de la UCR, PS, PRO, PDP, GEN, CREO y representantes parlamentarios del Bloque Uno de JXC y Encuentro Republicano Federal.

El documento advierte que el acuerdo, al que tildan de "inconsulto" y "perjudicial para Santa Fe", es ya un "hecho consumado" y, por ende, debe ser "mejorado" por el gobierno provincial. En ese sentido, el arco opositor al gobernador peronista señaló tres puntos, a modo de condiciones, para que la provincia

El primer punto insta a la provincia a mantener la tenencia del total de los títulos públicos que reciba del Gobierno y se coparticipen durante 2022 a la totalidad de los municipios y comunas mediante transferencias en pesos "sin quitas de ningún tipo, por el total de las acreencias actualizadas que les correspondan a los mismos"."La prioridad de la provincia debe ser saldar la deuda con los gobiernos locales, quienes no fueron consultados al momento de celebrar el acuerdo", señala el comunicado.

El siguiente pedido es dictar una norma que establezca "con claridad el criterio que se utilizará para determinar los montos que les corresponden a cada gobierno local"; al tiempo que exige que "se respete lo establecido en la Ley 13751, el Decreto 3085/2018 y los convenios firmados con cada municipio y comuna, donde no preveía la actualización de los anticipos a cuenta utilizados para obras de pavimento urbano".

Por último, la tercera exigencia es crear un fondo de sostenibilidad con la parte de los recursos no coparticipados, para "fortalecer la capacidad de inversión pública y generación de puestos de trabajo, aplicándose a proyectos estratégicos conforme se defina estrictamente en cada Ley de Presupuesto provincial y bajo el control y seguimiento de una comisión especial creada especialmente con representantes del Ejecutivo, la Legislatura y de los foros de intendencias y presidencias comunales de todos los partidos políticos.

No es la primera acción conjunta de la oposición: apenas un día después del anuncio del acuerdo, el arco no peronista se juntó para rechazarlo, aunque en aquella ocasión no logró consensuar una postura común. Ahora, varios días después, parecen encaminar un mensaje unificado.