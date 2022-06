Los intendentes massistas se abrazan a la unidad del FdT en Buenos Aires

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Los representantes territoriales bonaerenses de Sergio Massa siguen apostando a la unidad de la coalición oficialista, en medio de un nuevo capítulo de la interna que en este caso tiene al Frente Renovador como protagonista, tras el ruido generado en la Legislatura, con dirigentes pidiendo salir el bloque del Frente de Todos en ambas cámaras. Los intendentes que responden al tigrense afirman que están abocados a la gestión en sus distritos, que son ajenos a la rosca legislativa y que las definiciones llegarán con el Congreso Nacional del espacio, reprogramado para el 15 de julio próximo.

También podés leer La tropa bonaerense le pide a Massa abandonar el bloque del FdT en la Legislatura

El Frente Renovador (FR) tiene una decena de intendentes en la provincia de Buenos Aires. En la Primera sección, Juan Andreotti (San Fernando) y Javier Osuna (General Las Heras); en la Segunda, Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles); en la Tercera está la única intendenta massista, Blanca Cantero (Presidente Perón); en la Cuarta, Alfredo Zavatarelli (General Pinto); en la Quinta, Sebastián Inantouony (Gral. Alvarado), Alberto Gelené (Las Flores) y Javier Gastón (Chascomús); y en la Sexta, Carlos Bevilacqua (Villarino) y Sergio Bordoni (Tornsquist).

De una ronda de consultas hecha por Letra P surge que los jefes comunales toman distancia del ruido legislativo que genera, según fuentes del massismo, la falta de definiciones en el área de Justicia y acción en la agenda parlamentarias, y que se traduce en el amago de abandonar el bloque oficialista en Diputados y en el Senado.

También podés leer La tropa territorial que empuja a Massa en Buenos Aires

“Los intendentes estamos abocados a la gestión, no tenemos tiempo para estas pavadas”, dijo tajante a Letra P un intendente del interior de la provincia, al tiempo que ratificó su apuesta por la unidad del Frente de Todos. En la misma línea se expresó otro de los consultados: “No estamos en esa rosca, no registramos ese mundillo, no sé ni me interesa esa interna”, lanzó molesto.

Uno de los tres intendentes que conforma el “Grupo de los 11”, intendentes de la Quinta sección que empujan la reelección de Axel Kicillof, explicó: “Nosotros le transmitimos nuestras preocupaciones al gobernador, como la inflación; no queremos una ruptura, apostamos a un Frente de Todos unido, vigente y sano”.

También podés leer Todo gestión, cero política, la orden antiséptica de Massa a su tropa bonaerense

Otros jefes comunales consultados por este medio coinciden también en que las definiciones políticas del espacio se darán en el Congreso del Frente Renovador que Sergio Massa encabezará el 15 de julio. “Hasta ese momento, no va a pasar nada”, aseguró un intendente, quien además analiza que en el cónclave tampoco se resolverá algún tipo de ruptura o renuncia.

Lo que sí se espera en el encuentro es que Massa trace el camino de cara a la elección. Esperan un virtual lanzamiento de su candidatura presidencial, que marque una postura respecto de la interna en el espacio y un posicionamiento respecto del rumbo económico. También que su jefe político decida abandonar de una vez el rol de mediador en la interna entre los Fernández y que se decida a caminar más el territorio en modo electoral.