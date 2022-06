Macri se relame: "El Gobierno es una mezcla de ineptitud bestial y maldad”

Al coro de críticas internas de la propia tropa oficialista termina, por lo general, sumando también las voces opositoras. Una de ellas se escuchó este martes, cuando el expresidente Mauricio Macri consideró que el Gobierno es “una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad”. “Una combinación casi perfecta para obtener un resultado malo”, sentenció, durante un encuentro de la Fundación Pensar que se realizó en Salta. Duras palabras que llegan después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner repartiera una serie de quejas contra la Casa Rosada este lunes en Avellaneda.

A través de su participación virtual, el líder del PRO también apuntó contra el Frente de Todos (FdT) por considerar que es un rejunte de personas “sin una idea” y “sin un proyecto” que se unieron “solo para volver al poder y conservar privilegios”. A raíz de esto, Macri consideró que Juntos por el Cambio (JxC) “tiene que hacer todo lo contrario”. “Tenemos que aprender que no podemos volver porque queremos volver al poder, tenemos que volver porque queremos poner en el rumbo correcto a la Argentina”, afirmó, antes de agregar: “Somos el cambio o no somos nada”.

“Nada tiene sentido si no tenemos claro para qué queremos volver. Este trabajo que estamos haciendo ahora es muy valioso”, consideró el exmandatario. En esa línea, añadió que, camino a los comicios 2023, JxC debe “consolidar las ideas y los equipos aprovechando a la gente que tiene experiencia y sumando sangre nueva que vaya a entrar”. “Lo único que nos salva es recuperar la cultura de trabajo”, declaró.

Ante un posible gobierno de la alianza opositora a partir de 2023, Macri anticipó que sería “duro” y “muy difícil” porque habrá “una Argentina con más de 50% de pobreza en varias regiones”. “Eso nos genera más responsabilidad y obligación. Si no generamos una percepción de cambio profundo no hay inversiones ni empleo”, profundizó.

Ante eso, el exmandatario aseguró que se debe “poner de vuelta al narcotráfico en retroceso” y que se necesitan “jueces que tengan el coraje no solo de batallar contra el crimen organizado, sino de defender la ley en general que incluye los derechos de propiedad”. Para completar hizo referencia a la educación: “No tenemos futuro si tenemos líderes docentes que dicen que no quieren preparar a los chicos para la empresa y que no se quieren evaluar”.

Con estos duros discursos en sus últimas apariciones públicas, el expresidente apunta a robustecer su imagen hacia el interior de JxC, para posicionarse como el "gran elector", al bendecir múltiples candidaturas dentro del PRO, como las del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la de su exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y la de la exgobernadora y actual diputada,. María Eugenia Vidal.