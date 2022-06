Fernández, en el Día de la Bandera: "La Argentina no es un país sin destino"

El presidente Alberto Fernández aseguró que la Argentina "no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos", en referencia a dirigentes de la oposición, y pidió concentrar las miradas hacia el futuro. "Vamos a ponernos de pie una vez más", aseguró durante el acto por el Día de la Bandera que encabezó en el Centro Cultural Kirchner y sin la presencia de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estará más tarde en un acto en Avellaneda.

En ese marco, señaló que la trascendencia del creador de la Bandera es "sólo equiparable a José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, que fueron hombres que dieron todo para que hoy seamos un país libre e independiente". "Belgrano estaba convencido de que en la educación radicaba el futuro del desarrollo de nuestra patria", indicó.

Y continuó: "Que hoy conmemoremos la figura de Belgrano es algo que deberíamos hacer hoy y todos los días, porque estos héroes que la patria tuvo son el ejemplo que debemos seguir en tiempos de mucha incertidumbre que vivió el mundo".

En un mensaje dedicado a la oposición, advirtió que Argentina "no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos, sino que es un país que quiere ponerse de pie". No olvidó citar una de sus frases predilectas de María Elena Walsh: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando".

Acto seguido, tras las modificaciones de su elenco de gobierno, y superadas las tensiones más importantes con Cristina Kirchner, pidió concentración en lo que viene: “El pasado no es lo mejor, el futuro es mejor, el mañana lo construimos hoy, con total convicción, sabemos dónde estamos parados y sabemos a dónde no queremos volver”, consideró.

"Vamos a ponernos de pie una vez más, por ustedes, para que tengan de una vez y para siempre la patria que se merecen", dijo al dirigirse a los alumnos que hicieron el juramento a la Bandera, y completó su discurso con las siguiente palabras: "Prepárense para un mañana mejor”.

El jefe de Estado estuvo escoltado junto a los ministros de Educación, Jaime Perczyk; de Cultura, Tristán Bauer, de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Defensa, Jorge Taiana. También estuvo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.