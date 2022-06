El diputado que armó un partido distrital para esquivar el frente de frentes

SANTA FE (Corresponsalía) “Ciudad Progresista” o “Propuesta Progresista”, una de estas dos opciones será el nombre que lleve el nuevo partido distrital que armó el diputado provincial por la UCR , Fabián Oliver. El espacio, dice el legislador, nace con dos premisas: “escaparle” al frente de frentes y ser una opción electoral competitiva de centro izquierda. .

La presentación formal de la lista de avales y el acta constitutiva será el viernes, Palo Oliver será el presidente, la exconcejala frentista Alejandra Chena la primera vicepresidenta y estará integrado también por el concejal Mario Montenegro y referentes de otros partidos como el socialismo, el PDP y Pares. Al ser un partido distrital, todos los integrantes que estén afiliados a partidos nacionales o provinciales podrán sostener la doble afiliación y trabajar así en un armado para 2023 de alianzas electorales interpartidarias que les permitan competir por la conducción del municipio, incluso contra su exsocia politica, la intendenta radical Daniela Qüesta

“Uno da la discusión hasta donde se puede. En política se dice que hay que ser orgánico y aceptar lo que defina la mayoría, pero también hay límites que son los valores y la ideología de un espacio. Hace mucho tiempo ya que el radicalismo no me representa, hasta estoy debatiéndome si corresponde que yo siga siendo afiliado radical o no. Obviamente tengo muchos amigos, afectos, caminos recorridos, pero lamentablemente la UCR fue el primer espacio que le puso el certificado de defunción al Frente Progresista. Yo no voy a participar de un espacio que tenga como distintivo común únicamente su condición de antiperonista. Lamentablemente el radicalismo se está corriendo cada vez más a la derecha y hoy es un partido que es funcional a los grupos concentrados de poder, representados por el PRO”, dijo Oliver en diálogo con Letra P.

En gran medida, este mismo planteo fue el que se escuchó la semana pasada en Rosario, en un encuentro que organizó Bases, una corriente interna del Partido Socialista (PS) liderada por el exdiputado provincial Eduardo Di Pollina y la actual legisladora Claudia Balagué, y que tuvo invitados e invitadas del radicalismo, de Soberanía Popular, Ciudad Futura, Igualdad y Participación, Sí y el partido Pares. La convocatoria fue lo suficientemente amplia y concurrida como para generar impacto ante una semana en la que las reuniones profrentistas se multiplicaron y hasta provocó chispazos en Twitter con un ida y vuelta picante entre el senador provincial Lisandro Enrico y Oliver. Sin embargo, para el diputado radical, el futuro de la tercera vía dependerá de la capacidad de amplitud que tengan los actores y las actrices que protagonizaron la convocatoria, de lograr traducir ese encuentro en una propuesta electoral que sea competitiva.

El armado que impulsa Oliver tiene algunas similitudes con el partido distrital que articuló el intendente santafesino Emilio Jatón para ganar el Ejecutivo de la capital provincial en 2019. Pero, además, coincide con que el santafesino está entre quienes más cuestionan el armado del esquema opositor y que deja abierta la puerta para una alternativa más allá de la grieta. En ese sentido, Oliver dijo que mantiene diálogo fluido con Jatón y que no descarta la posibilidad de que a futuro se unifiquen voces del progresismo disidentes, con otras expresiones de la izquierda democrática. En esa línea, la apertura de Nexo, el think tank de la tribu socialista Fuerza del Territorio, de la que participó el intendente el intendente santafesino, su par rosarino Pablo Javkin, y el exgobernador Antonio Bonfatti entre otros le sumó calorías al entusiasmo del radical disidente.