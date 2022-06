Pesce, optimista a pesar de las tarifas: "La inflación va a seguir desacelerándose"

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, aseguró este sábado que prevén que la inflación continúe desacelerándose, a pesar de que el gobierno de Alberto Fernández anunció a través del boletín oficial subas promedio del 16% para la electricidad y del 25% para el gas de manera segmentada. "Pese a la suba de tarifas creemos que la inflación va a seguir desacelerándose", aseguró. Además, si bien reconoció que los aumentos de precios en nuestro país se "deben a una puja distributiva entre sectores económicos que son difíciles de resolver", sostuvo que en el largo plazo buscan alcanzar niveles de inflación similares a los internacionales, que hoy rondan en un dígito anual.

Por otra parte, Pesce descartó que la interna a cielo abierto entre los distintos sectores que componen el Frente de Todos impacte en la inflación y en las expectativas del sector financiero sobre la economía. Además, sostuvo que mantiene diálogo con la vicepresidenta Cristina Fernndez de Kirhcner, quien incluso lo consulta en algunos temas de su gestión. “Yo fui funcionario del gobierno de Cristina en sus dos mandatos. No tengo problemas con ella. Cristina es cautelosa en tomar contacto con funcionarios para que no escalen los rumores. Siempre que tiene dudas, me consulta”, afirmó.

"Desde las devaluaciones del año 2018 y 2019 venimos con alta inflación, del orden del 50% anual, y el motivo de eso fueron las fuertes devaluaciones que se dieron en esos años. El año pasado y este año, en el primer trimestre hemos tenido un cambio fuerte de precios internacionales de los commodities que han impulsado la inflación interna de nuestro país, que ya estaba en niveles altos", explicó el funcionario en entrevista con el programa Toma y Daca, que se emite por AM 750.

En este sentido, agregó que, sin embargo, se deben observar los índices de los últimos meses, que pese a los niveles récord de inflación, muestran una desaceleración. Recordó los números recientes que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - 6,7% en marzo, 6,1% en abril y 5,1% en mayo - y remarcó que esperan "que siga bajando en los próximos meses, hasta encausarse en niveles normales".

onsultado sobre esta definición, Pesce aclaró que "previo a las aceleraciones inflacionarias de 2018 y 2019 estábamos en inflación del orden del 20%". "La inflación expresa la puja distributiva entre sectores económicos y factores económicos y eso es un tema difícil de resolver en nuestro país, pero el objetivo de largo plazo es que la inflación tenga niveles aproximados a los internacionales que ahora se han acelerado", precisó el titular del organismo financiero y ejemplificó que "Estados Unidos tiene un 1% de inflación mensual", algo que, en la actualidad "es absolutamente inusual".

"La solución de fondo de la inflación en Argentina es el crecimiento económico, uno buscaría que la Argentina abandone la secuencia de crecer y entrar en procesos recesivos. Lamentablemente los años de alternancia entre crecimiento y decrecimiento se interrumpieron en el 2018 y 2019, después tuvimos la pandemia, y para solucionar esto debemos crecer de manera sostenida, y para eso debemos superar la restricción externa y la restricción energética", dijo.