Kirchner: Mayra Mendoza es atacada por "los varoncitos de la derecha"

El diputado nacional y líder de La Cámpora Máximo Kirchner defendió a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, investigada por presunto desvío de fondos. Dijo que es víctima de los “ataques” del expresidente Mauricio Macri, a quien calificó como “machirulo”.

También podés leer Con Mayra, no: Kicillof y Larroque le hacen de escudo a la intendenta de Quilmes

En un acto en Hurlingham, el exjefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados acusó a Macri de haber “dado la instrucción a su partido político, pero también a los periodistas, de que había que atacar fuertemente a Luana (Volnovich, titular del PAMI); a la compañera (titular de la ANSES, Fernanda) Raverta y también a la compañera Mayra Mendoza”.

"Más allá de lo machirulo y típico de Macri de agarrársela con tres compañeras, se transformaron también en un objeto de deseo de los varoncitos de oro de la derecha”, denunció durante el lanzamiento de la construcción de un nuevo hospital destinado a las personas afiliadas del PAMI. “Son compañeras que todos los días laburan y tienen sensibilidad, que caminan, que trabajan, que militan, que le meten ganas y reciben el ataque de los que no hicieron nada cuando estuvieron en esos lugares", agregó.

También podés leer La Cámpora vs. el Evita: choque de trenes en el Frente de Todos

Al tiempo que defendió a las mujeres de La Cámpora, apuntó contra el líder del PRO, sobre quien aseguró: “La cuestión es que el hombre gobernó, la realidad lo pesó, lo midió y no le dio la talla”. “No fue solo el presente que vivimos cuando fue presidente, sino las consecuencias que esa presidencia nos hace vivir hoy", profundizó.

Al pedir que la obra se termine en tiempo y forma, Kirchner criticó a la dirigencia política que no cumple con las promesas hechas, en una indirecta que estuvo dirigida a la administración de Cambiemos, pero que resuena con fuerza en el interior de Frente de Todos (FdT) en momentos en el que la obra del gasoducto Néstor Carlos Kirchner se ralentiza por la salida del gabinete del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el cruce de acusaciones entre distintos sectores del Gobierno. “¿Son nueve meses, no?”, se preguntó por la construcción del hospital y él mismo se respondió: “Bueno, paciencia. Si no, la pudrimos, porque, si no, vio que hay muchos que prometen... y el que se fue en 2019, Macri... Así que hay que cumplir. Hay que hacerlo".