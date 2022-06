Macri sigue jugando al misterio : “Yo no me he anotado para ser candidato"

El expresidente Mauricio Macri sigue jugando al misterio sobre una eventual candidatura presidencial en 2023 y aseguró que su objetivo es que Juntos por el Cambio tenga “un plan coherente” para lograr así “su segundo tiempo”. En un mensaje ya repetido, insistió en que si bien “es importante quién va a liderar, más importante es modernizar el país”.

“Tenemos varios candidatos dentro de Juntos por el Cambio y eso es bueno y yo los apoyo a todos. Yo no me he anotado, me siento comprometido porque amo este país, pero hoy prefiero poner mi energía en que tengamos un plan coherente”, expresó en declaraciones a FM Rufino.

En línea con sus expresiones ya habituales, el exmandatario sostuvo que la mirada del espacio que integra está puesta en analizar cómo hacer para “para modernizar el país, volver al mundo, derrotar el narcotráfico, salir de este proceso de inflación y dar estabilidad a los argentinos”.

“Estamos con muchas ganas de tener nuestro segundo tiempo”, destacó.

En cuanto a la interna de JxC por las candidaturas para 2023, se refirió en particular al anuncio de la Unión Cívica Radical (UCR) para postular a la presidencia al diputado nacional Facundo Manes.

“La gente va a elegir y después de las internas vamos a ser un mismo equipo, hay que saber competir con altura, vamos a elegir a quien sepa compartir el poder y conducir con generosidad”, observó.

En tanto, en medio de las especulaciones sobre un acercamiento con Javier Milei, trató de diferenciarse del diputado libertario pero también trazó puntos de acuerdo, entre los cuales se encuentra el debate sobre la intervención del Estado en la economía.

“Los controles y las hiperregulaciones no sirven, tenemos que reducir el gasto público. Necesitamos a gente austera que no cobre impuestos absurdos y que administre los recursos que generamos”, concluyó.