De Milei depende: la mamá de Rocío Marengo iría por la intendencia de Bahía Blanca

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Junto a la creciente popularidad en medios de comunicación y redes sociales del diputado nacional Javier Milei, emergieron varios referentes de su espacio, Libertad Avanza, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. De hecho, el distrito de Bahía Blanca no fue la excepción. Es que Graciela Paganini, la mamá de la modelo Rocío Marengo, es una de las fervientes militantes de la corriente libertaria que ya adelantó que está dispuesta a competir en las próximas elecciones del 2023. Si decide hacerlo en el distrito que gobierna el intendente del PRO, Héctor Gay, todo indica que podría enfrentar una interna en las urnas con otros anotados como la senadora del partido amarillo Nidia Moirano, o el senador lilito Andrés de Leo.

"Si Milei me pide ser candidata, acepto", aseguró Paganini en diálogo con el portal local La Brújula 24. En este sentido, la posible postulante al ejecutivo bahiense repitió: "Si me invita a ser candidata en Bahía Blanca, no lo dudo. Estoy feliz de ver su crecimiento, su fuerza y el amor por su hermana, su capacidad y lo que sabe de economía me dan mucha alegría”.

En este sentido, la referente libertaria en la ciudad admitió que mantiene tensiones internas con algunos de sus pares. “Fui convocada a trabajar en un espacio que se está formando, como Libertad Avanza. Cuestioné el tema de los referentes y me sacaron del grupo de Whatsapp”, se quejó Paganini, antes de agregar: “Soy como el Ave Fénix, toqué fondo y ahora estoy con más fuerzas que antes. Seguiré trabajando para Milei como lo vengo haciendo hace tiempo y apoyo las ideas liberales. Él me dio felicidad y me sentí identificada porque dice lo que piensan la mayoría de los argentinos. Lo conocí por la televisión y fue el primero que dijo que estamos cansados de los políticos”.

Tal como dio cuenta Letra P, el ascenso en las encuestas del diputado nacional motivó incluso a la tropa libertaria que responde a José Luis Espert a rechazar un posible acuerdo partidario con Juntos por el Cambio y buscar una alianza entre frentes libertarios de cara al año que viene.

En este contexto, los tres legisladores provinciales de Avanza Libertad vienen presionando desde hace semanas al economista para alejarlo de un eventual acuerdo con el PRO, la UCR, la CC y las demás fuerzas que conforman esta alianza opositora. Es que están convencidos que Milei es el futuro y proponen una alianza nacional autodenominada libertaria, a la que no entren ni macristas ni radicales. “Tenemos una oportunidad histórica de cambio”, se entusiasman. Con el surgimiento de nuevos referentes en distintos puntos, tal vez crezca esta idea.