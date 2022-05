En Córdoba, JxC confía en sus propios nombres para captar el voto antisistema

Las diferentes fuerzas que integran la versión cordobesa de Juntos por el Cambio (JxC) no manifiestan preocupación por la discutida incorporación de Javier Milei al entramado nacional de la alianza, aunque no expresen una misma posición sobre su conveniencia. Con el foco en lo que será la disputa por la gobernación y descontando que las elecciones se realizarán en una fecha distinta a las presidenciales, buena parte de las figuras opositoras creen que el tema es secundario frente a la necesidad de consolidar la fuerza y los tiempos que este objetivo requiere.

De acuerdo o no con las expresiones vertidas por María Eugenia Vidal, quien consideró al tema como “cerrado”, coinciden en que JxC ya contiene ideas y referentes liberales autóctonos. En otros casos, sienten también que JxC Córdoba es el mejor espacio para contener al electorado descontento y a quienes se autoperciben como antisistema.

En consecuencia, en JxC cuentan buena parte de esos votos como propios y consideran que muchos ya se sienten atraídos por el perfil provocador y confrontativo que ha elaborado Luis Juez, quien se recorta hasta ahora como el más firme postulante del espacio a la gobernación. En cierta manera, replican las cavilaciones sobre el gobernador Juan Schiaretti: una eventual fusión se daría a nivel nacional, con vistas a la pelea por la Presidencia y sin necesario correlato a nivel provincial.

No es momento

En el PRO Córdoba coinciden con la exgobernadora bonaerense en dar por concluido el asunto. No obstante, aclaran que la alianza local cuenta con independencia para sumar fuerzas. “Para nosotros es caso cerrado. No estamos dialogando con los personajes que representan al mundo Milei. Si lo considerásemos conveniente, podríamos hablar con otros partidos, porque jurídicamente somos distintas alianzas, pero no está pasando y no veo que vaya a pasar. Tenemos cosas más importantes para ocuparnos”, dicen a Letra P.

Las mismas fuentes indican que, según sus mediciones, el voto que expresa una postura “antipolítica” ya está en JxC y es mayoritariamente captado por Juez. De ese universo, solo perderían algunos puntos si se presentara una opción minarquista.

“Algo nos pueden robar por derecha, pero las elecciones en Córdoba van a ir despegadas de las nacionales y el efecto Milei atañe más a las presidenciales que a la gobernación. No vemos a nadie capitalizando su voto. Tendrá jugadores acá, pero no sabemos si los seguidores van a votar a esos personajes. Nosotros sí abarcamos varios sectores de derecha. Quizás no son juveniles, pero captan esos votos”, analizan.

Con mesura, Juez considera inoportuno “abordar el tema”. No obstante, para el cometido de “rediseñar y repensar Córdoba”, prefiere no desdeñar ningún aporte. “Para esa tarea cualquier cordobés, piense como piense, será bienvenido. Todo aquel que tenga a la corrupción y a los privilegios como enemigo es nuestro votante”, afirmó ante la consulta de este medio.

Ubicada en el espectro liberal y referente del sector duro del PRO, la diputada Laura Rodríguez Machado también evita definiciones categóricas. Remarca que hasta el momento la alianza no ha emitido un comunicado orgánico específicamente destinado a rechazar a La Libertad Avanza. “Cuando Vidal dice 'caso cerrado', no dice que sea definitivo. Se refiere a que no hablemos más de Milei. En ningún momento dijimos sí o no sobre alguien. Lo que se estableció es cómo se va a integrar a alguien: por consenso absoluto entre todos los miembros de JxC. Esto rige para él o para cualquier otro. Punto. No se habla más del tema”, sentencia.

“Nuestra estrategia para 2023 incluye acuerdos programáticos con aquellos actores que coincidan en ganarles a los K. Siempre en acuerdo de todos los miembros de la alianza, a la que hasta ahora el partido de Milei no ha solicitado ingresar”, amplía, con cierta ambigüedad, en diálogo con Letra P.

En el ala macrista, prefieren la cautela. Repitiendo consignas, subrayan que el enemigo es otro. “La pelea es para ponerle un freno al kirchnerismo para que no avance en Córdoba”, afirman y no plantean vetos de antemano. “No se le cierra la puerta ni a Milei ni a los libertarios. Mientras se coincida en valores básicos, bienvenidos sean. La pelea es contra el kirchnerismo”, repiten en el entorno del diputado Gustavo Santos, delfín del expresidente Mauricio Macri.

Con diferente diagnóstico, sienten que las voluntades expresadas por La Libertad Avanza no se volcarían a un armado que no los contenga y disienten con estudios de opinión que indican que Milei se nutre de votos de todos los sectores. “Si van por fuera, nos quitan bastante a nosotros, no tanto al resto. El que irrumpa con su bandera comerá de nuestra canasta. No somos dueños de esos votos. Mucho menos Juez, que no es antisistema”, concluyen.

Rechazos

Replicando lo manifestado en la mesa nacional, la UCR y la Coalición Cívica (CC) de la provincia sí expresan su rechazo a la incorporación del economista porteño. Los presidentes de ambos partidos lo explicitaron sin vueltas ante la consulta de Letra P.

“Muchos votantes de JxC están dispuestos a elegir a Milei. Para recuperar esos votos hay que abrazar las ideas liberales, pero no un liberalismo sin responsabilidad. Hay componentes de populismo de derecha, mentira y violencia en el discurso de Milei, que lo vuelven incompatible con nuestros valores. Él mismo no quiere incorporarse porque su negocio es quitarnos votos y ser funcional al kirchnerismo”, dice Gregorio Hernández Maqueda (CC).

“A nivel provincial no hemos discutido aún. A nivel nacional se ha dicho que no a Milei, no necesariamente a todo lo que expresa. Yo estoy en las antípodas de su pensamiento. Él denigra las instituciones democráticas y ataca especialmente al radicalismo. De todos modos, tenemos que considerar abrirnos a sus votantes. Hay ideas liberales que ya contemplamos, pero siempre reparando en el necesario rol del Estado”, expresa el diputado Marcos Carasso.